この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃の本音】韓国人12人に「日本ってどう？」と聞いた結果…想像と全然違った。称賛と不満がぶつかる“リアルな日本の評価”がヤバすぎた」を公開した。



動画では、東大院生のパクくんが、韓国の匿名掲示板に書き込まれた日本旅行に対するリアルな本音を解説し、日韓の文化の違いから生じる「称賛」と「不満」の背景を紐解いている。



動画内でパクくんは、韓国人同士が匿名で意見をぶつけ合う掲示板の書き込みを紹介。「日本は別に変わらない派」と「日本めちゃくちゃ良かった派」の激しい議論を取り上げた。



前者の「変わらない派」からは、「交通文化は優れているが、次元が違うというのは過剰評価」「東京タワーはエッフェル塔に似ているし、コンビニ食も美味しくない」といった辛辣な本音が寄せられた。また、「日本の親切は息苦しく感じる」との声もあり、パクくんはこれに対し、「日本のおもてなしや気配り文化は、お互いに意識して配慮し合うマナーだが、合わない人には息苦しく感じるのだろう」と分析している。



一方、後者の「良かった派」では、「自然景観のレベルが違う」「香川のうどんは次元が違う」といった絶賛の声が多数上がった。特に注目されたのは接客に関する視点で、日本の接客は「感謝を起点」としているのに対し、韓国は「取引が起点」であるという思想の違いが指摘された。さらに、自動で開くタクシーのドアや運転手の親切な対応、クラクションの鳴らない交通マナーの良さに驚く声も紹介されている。



一連の意見を俯瞰し、パクくんは「日本は韓国と文化が全く違う国であり、合う人には天国だが、合わないなら無理して来る場所ではない」と結論付けた。その上で、日本を楽しむ韓国人観光客には優しく接することで、より日本を好きになってもらえると語り、お互いが気持ちよく過ごせる関係構築の大切さを説き、動画を締めくくった。