この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が「【元海上自衛隊幹部が解説】アメリカのホルムズ海峡封鎖【海上封鎖】」を公開した。動画では、アメリカとイランによるホルムズ海峡を巡る攻防を取り上げ、両国の「海上封鎖」における国際法上の違いや、背後にある軍事戦略について解説している。



動画は、イランが事実上封鎖したホルムズ海峡に対し、アメリカのトランプ大統領が米海軍による封鎖を宣言した背景からスタートする。オオカミ少佐は「イランの行為は違法、アメリカの封鎖は合法」と結論付け、その理由を国際法上の「海上封鎖の要件」をもとに紐解いていく。



国際法が定める海上封鎖の要件には、「敵地に出入りする船舶に限定し、中立国の航海を妨害しないこと」などが含まれる。イランの封鎖は、目標を選別できない無差別な機雷やミサイルを使用しているため違法となる。一方、アメリカはイランの港湾に出入りする船舶のみを対象とした合法的な措置をとっているという。



続いて解説されたのは、アメリカが直接的な軍事攻撃ではなく、海上封鎖という手段を選んだ理由だ。オオカミ少佐はこれを、被害を最小限に抑えつつ相手の継戦能力を削ぐ「エスカレーションコントロール」の観点から説明。「無意味に事態をエスカレートさせないようにする」のが大国や小国共通の戦略であり、海上封鎖はアメリカにとって「コスパの良い方法」だと指摘した。



しかし、空母を中東に常時展開させることは、世界最強の米海軍にとっても過酷な負担となる。コストの大きいアメリカと、小型艇やドローンで低コストな封鎖を行うイランとの間には「非対称な戦い」が生じているという。



動画の終盤では、両国の「勝利条件」に言及している。アメリカはイランに「核開発を永久に放棄させること」を求める一方、イランは「体制を守ること」を最優先としている。オオカミ少佐は、両者が一歩も譲らない状況において、ホルムズ海峡が地政学的な武器として使われ続けるリスクを示唆し、今後の動向に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。