牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、「牛たん・牛皿御膳」を6月18日午前11時から期間限定・数量限定で発売します。

【画像】やば…ジューシー！ めちゃ肉厚の「牛たん」御膳をもっと見る（3枚）

「牛たん・牛皿御膳」は、同チェーンの夏の人気商品。食べ応えのある厚切り牛たんを一枚一枚焼き上げた一品です。外は香ばしく、中はジューシーで、かむほどに牛たんのうまみが広がり、厚切りならではの弾力ある食感も楽しめます。

さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせ、牛たんのおいしさを引き立てる御膳に仕上げられています。別添のねぎ塩だれで、さっぱりとした味わいの変化も楽しめます。

牛たん4切を盛り付けた「牛たん・牛皿御膳（4切）」と、牛たんをたっぷり楽しめる「牛たん・牛皿御膳（8切）」の2種類がラインアップ。

同社は新商品について、「厚切り牛たんの満足感と、吉野家自慢の牛皿を一度に楽しめる、この夏限定の商品です。毎年楽しみにしてくださっているお客さまはもちろん、初めてのお客さまにもぜひお召し上がりいただきたい御膳です」とコメントしています。

価格は「牛たん・牛皿御膳（4切）」のテイクアウトが1185円（以下、税込み）、店内飲食が1207円、「牛たん・牛皿御膳（8切）」のテイクアウトが1725円、店内飲食が1757円です。

