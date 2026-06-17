応募期間は6月22日〜7月6日…球団OBの佐藤幸彦氏が指揮

ロッテは17日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「千葉ロッテマリーンズジュニア」選考会の実施要項を発表した。小学6年生が対象で、応募期間は6月22日午後3時から7月6日午後3時までとなっている。

応募条件として「50メートル走8.5秒以下」「遠投50メートル以上」「特筆すべき技能（平均打率5割以上、飛距離が突出など）を持つ」のいずれかをクリアしていることなどを挙げている。1次選考会は、7月21日〜23日に千葉市蘇我スポーツ公園内フクダ電子グラウンド（雨天時は稲毛海浜公園屋内運動場）でボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備を行う。参加費は1000円（税込）。参加希望者は球団公式ホームページ内の専用フォームから申し込む。

2次選考会は7月27日。シートノック、ベースランニング、マシン打撃、ピッチングが予定されている。最終選考会は7月29日で実戦形式を実施。いずれも稲毛海浜公園野球場で行われる。

ロッテジュニアは2010年大会で優勝。昨年大会はグループリーグ2勝1敗で、決勝トーナメントには進出できなかった。ソフトバンク・近藤健介外野手、日本ハム・郡司裕也捕手、田宮裕涼捕手、楽天・藤平尚真投手、阪神・及川雅貴投手、巨人・石塚裕惺内野手らを輩出している。

指揮を執る球団OBの佐藤幸彦監督は「ジュニアチーム活動では『激しく、楽しく、勝つために』を合言葉に、一人ひとりが成長への努力と、支えてくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに、最後まで全力でやり抜くことを大切に活動していきます。4か月間、仲間とともにさまざまな挑戦を重ねながら、勇気を持った自分、感謝を伝えられる自分、仲間から信頼される自分になれるよう、ともに成長していきましょう！」とコメントしている。（First-Pitch編集部）