新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組男性声優グループ「GOALOUS５」の生特番『GOALOUS５ 声福生放送 2026』#５を６月22日（月）夜９時より独占無料生放送する。



『GOALOUS５ 声福生放送』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ「GOALOUS５」が月に１度実施するABEMA生特番。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO５チャンネル」にて任務に励む姿を配信している「GOALOUS５」。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO５チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開している。



６月の放送では、６月13日（土）に開催されたファンイベント『GOALOUS５「構成員集会 2026」』を映像とともに振り返るほか、構成員集会で時間の都合により実施できなかった企画にも挑戦。イベントの振り返りから特別企画まで盛りだくさんでお届けする。



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