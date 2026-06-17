【しまむら最新チラシ】Tシャツ330円＆パンツ550円など超特価アイテムどっさり！夏のワードローブに外せない夏服が盛りだくさん《6月21日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。

2026年6月17日から21日までは「清涼祭」第2弾を開催中。最旬の夏服やクールアイテムなどが驚きの超特価で登場しています。17日から19日の3日間は、日替わりセールも実施しているのでお見逃しなく！

また、父の日の贈り物にぴったりなTシャツや七分丈パンツなどのメンズアイテムもお得に揃うので、父の日のギフトをまだゲットできていない人はチェックしてみて。

Tシャツ、ワンピース、スニーカー...使える夏のスタメン服が大集合！

まずは押さえておきたい数量限定の超特価アイテムを紹介します。

大きいサイズの「チュニック各種（レディース）」、「パンツ（レディース）」、「レギンス各種（レディース）」、「ブランドボクサーブリーフ各種（メンズ／2枚組）」、「ソックス各種（レディース／6足組）」はそれぞれ550円。

そして「パジャマ各種（メンズ、レディース）」、「ブランドショルダーバッグ各種（レディース）」、「サマースニーカー各種（レディース）」は各990円の特価に！

夏のレジャーや旅行に向けて、動きやすい靴を探している人には朗報ですね。

その他、接触冷感生地が心地良い「キャラクターラグ各種」は3300円〜。お部屋を夏仕様に衣替えするチャンスです。

いずれも1商品につき2点まで購入可能です。

続いて見逃せないお得な日替わり特価アイテムを紹介します。

【6月17日】

ニットパンプス（レディース）、ブラウス（レディース）、パンツ各種（レディース）...各770円

レギンスパンツ（レディース）、キャラクター敷きパッド各種...各990円



【6月18日】

ブランドインナー各種（メンズ／2枚組）、リラクシングパンツ各種（レディース）、帽子各種（レディース）...各550円

カーディガン（レディース）、大きいサイズのワンピース各種（レディース）...各770円



【6月19日】

Tシャツ各種（レディース）、スパッツ各種（レディース）、フットカバー各種（レディース／5足組）、サニタリーショーツ各種...各330円

日替わり特価アイテムも1商品につき1人2点まで購入可能。数量限定なので、気になるアイテムがある人はお早めに。

クールアイテムはキャラクターものが充実の品揃え

モンチッチ、ディズニー、サンリオキャラクターズなど人気キャラクターのアイテムもドライ・接触冷感機能を兼ね備えています。

特に、「インナー各種（メンズ）」（869円）、「ステテコ各種（メンズ）」（1089円）などは父の日のギフトにもぴったりです。夫婦やカップルでお揃いをゲットするのもアリですね。

最新のトレンドアイテムをチェック

近藤千尋さんがイメージモデルを務める人気の「SUNNY HOUSE」の最新アイテムも見逃せません。

汗染み防止＆接触冷感機能付きの「Tシャツ各種（レディース）」（979円）や超冷感裏地を使用して見た目も着心地も涼やかな「ワイドパンツ各種（レディース）」（1639円）、イージーケアと接触冷感機能付きで忙しい朝に助かる「ブラウス（レディース）」（1639円）、接触冷感・UVカット・ドライ機能を持ち、汗をかいても張り付かず快適な「ワンピース」（1419円）など、夏コーデを彩るおしゃれで機能的なアイテムが多数登場しています。

父の日のギフト向け商品にも注目

「Tシャツ各種（メンズ）」（1089円〜）や「七分丈パンツ各種（メンズ）」（1419円）、「ステテコ（メンズ）」（869円）など父の日のギフトに喜ばれそうなメンズアイテムも豊富です。6月21日までは父の日無料ラッピングもお願いできるので、父の日のプレゼント探しにお店に足を運んでみて。

全部欲しくなるズートピアグッズも

大人気のズートピア＆ズートピア2、そしてファンにはたまらないペコちゃん×サンリオキャラクターズのコラボアイテムも豊富に揃っています。Tシャツやサンダル、バッグ、小物など、見ているだけでもテンションが上がりそうは多彩なラインアップです。

今週もしまむらでお得なお買い物を楽しんでみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部