『Dr.STONE』第36話「WHYMAN」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第36話のあらすじと先行場面カットが公開された。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
第35話では、千空、コハク、スタンリーを乗せた月面ロケットがついに宇宙へと飛び出した。幾千年の時を経て、かつて父・百夜がいた宇宙へたどり着き思いを馳せる千空の姿に、SNSでは感動したとの声で溢れた。さらに、機材トラブルの最中、4号機ロケットに乗った龍水が登場し盛り上がりは最高潮に！
＜第36話「WHYMAN」あらすじ＞
4号機ロケットで宇宙まで飛び出してきた龍水と合流を果たし、機材トラブルを乗り越えた千空たち。ついに、ホワイマンの巣窟・月へと辿り着き、千空は月面へと、人類の偉大な一歩を踏み出した。コハクとスタンリーも月へと降り立ち、早速、月面移動車での探索をスタート。そのさなか、突如コハクの通信機に異変が生じ、禍々しく蠢くホワイマンが、千空たちの前に正体を現す……！！
＞＞＞第36話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
＜第36話「WHYMAN」あらすじ＞
4号機ロケットで宇宙まで飛び出してきた龍水と合流を果たし、機材トラブルを乗り越えた千空たち。ついに、ホワイマンの巣窟・月へと辿り着き、千空は月面へと、人類の偉大な一歩を踏み出した。コハクとスタンリーも月へと降り立ち、早速、月面移動車での探索をスタート。そのさなか、突如コハクの通信機に異変が生じ、禍々しく蠢くホワイマンが、千空たちの前に正体を現す……！！
＞＞＞第36話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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