舘ひろし×高級スポーツカーが話題

2026年6月公開予定の映画「免許返納!?」に主演する舘ひろしさんが、6月9日に公式インスタグラムで劇中シーンの一部を公開しました。

舘さんとクルマが並ぶ一枚が投稿され、その車種に関心が集まっています。

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映っていたのは、フェラーリのクラシックスポーツ「328GTS」です。

1985年にデビューしたミッドシップ2シーターで、3.2リッターV8エンジンを搭載することから「328」の名が付けられました。

全長4255mm×全幅1730mm×全高1128mmという低く構えたボディに、ピニンファリーナが手がけたウェッジシェイプの外観が組み合わされています。

リトラクタブルヘッドライトや丸型テールランプなど、当時のフェラーリらしい意匠も随所に見られます。

インテリアはレザーを用いた上質な空間で、ゲート式5速シフトレバーや丸型指針メーターを備えています。

最高出力199kW（270hp）、最高速度263km／h、0−100km／h加速6.4秒と、当時として高い性能を誇ったモデルで、中古車市場では1500万円〜2500万円以上で取引されるケースもあります。

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写真では、舘さんが白いパンツにサングラスという爽やかな装いで328GTSに手を添える姿が印象的です。

リアには高齢運転者標識「四つ葉マーク」も貼られており、映画のテーマをさりげなく示す演出として目を引きます。

デザインについては「クラシック感がいい」「赤がよく似合う」といった声が寄せられ、モデルそのものには「この時代のフェラーリが一番好き」「328GTSは憧れ」といった反応も見られます。

さらに写真の雰囲気に対しては「舘さんに似合いすぎ」「四つ葉マークが効いてる」といったコメントも集まっています。