【岡山県で泊まってよかった】情緒あふれる美肌の湯を満喫できる温泉宿「湯郷グランドホテル」。多彩な和洋中バイキングや上質な空間でのひとときを
岡山県在住・36歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、岡山県の「湯郷グランドホテル」です。※以下の情報は2026年6月15日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼チェックイン後はお好みのスタイルで寛げる趣豊かな客室へ
●回答者コメント
「セレブレティな感じもしつつ、どこか田舎の実家のような安心感もあるデザインの部屋で居心地が良かった。日当たりが良いのも癒しとなりました」
チェックインを済ませて一歩客室へ足を踏み入れると、そこにはモダンな洗練美と和の温もりが心地よく融合した上質な空間が広がっています。ゆったり寛げるスタンダードな和室をはじめ、ラグジュアリーな露天風呂付き客室や和洋室など、旅のスタイルに合わせて選べる多彩な部屋タイプを用意。日常の喧騒から離れて、我が家のようにホッと心安らぐ贅沢なプライベートタイムを過ごせるのが大きな魅力です。
▼夕食前には美しい景色を望む湯船で心身ともにリフレッシュ
●回答者コメント
「眺望風呂が良いです。綺麗で穏やかな外の風景を見ながらゆっくり入れるもので良かった」
夕食前には、宿自慢の温泉へと足を運び、旅の醍醐味である贅沢な湯浴みの時間を心ゆくまで楽しみましょう。館内には広々とした大浴場のほか、プライベートな空間で温泉を贅沢に独り占めできる半露天風呂付・眺望風呂付客室なども用意されています。目の前に広がる美しく穏やかな外の風景を眺めながら、誰にも邪魔されることなく湯船に身体を委ねる時間はまさに至福の一言です。古くから美肌の湯として知られる名湯・湯郷温泉の柔らかなお湯に包まれて、心も身体もじんわりと解きほぐされていく特別なひとときを。
▼夕食や朝食は伊東園ホテルズならではの和洋中バイキング
旅の大きな喜びであるお食事は、開放感あふれるレストランで和洋中のバラエティ豊かな創作メニューをバイキング形式で提供。旬の食材をふんだんに取り入れた自慢の料理の数々がカウンターにずらりと並び、好きなものを好きなだけ贅沢に味わえます。朝食にも焼きたてのパンや和食の定番メニューなど充実のラインナップが揃い、爽やかな朝のはじまりをおいしく豊かに彩ってくれます。
所在地：岡山県美作市湯郷581-2
交通手段：中国自動車道 美作ICより約15分／JR姫新線 林野駅よりタクシーで約7分
▼料金
公式Webサイトをご確認ください
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
「湯郷グランドホテル」は情緒あふれる名湯と充実した施設が魅力岡山県在住・36歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、岡山県の「湯郷グランドホテル」でした。・宿泊した部屋：立夏-Rikka-
●回答者コメント
「セレブレティな感じもしつつ、どこか田舎の実家のような安心感もあるデザインの部屋で居心地が良かった。日当たりが良いのも癒しとなりました」
チェックインを済ませて一歩客室へ足を踏み入れると、そこにはモダンな洗練美と和の温もりが心地よく融合した上質な空間が広がっています。ゆったり寛げるスタンダードな和室をはじめ、ラグジュアリーな露天風呂付き客室や和洋室など、旅のスタイルに合わせて選べる多彩な部屋タイプを用意。日常の喧騒から離れて、我が家のようにホッと心安らぐ贅沢なプライベートタイムを過ごせるのが大きな魅力です。
▼夕食前には美しい景色を望む湯船で心身ともにリフレッシュ
●回答者コメント
「眺望風呂が良いです。綺麗で穏やかな外の風景を見ながらゆっくり入れるもので良かった」
夕食前には、宿自慢の温泉へと足を運び、旅の醍醐味である贅沢な湯浴みの時間を心ゆくまで楽しみましょう。館内には広々とした大浴場のほか、プライベートな空間で温泉を贅沢に独り占めできる半露天風呂付・眺望風呂付客室なども用意されています。目の前に広がる美しく穏やかな外の風景を眺めながら、誰にも邪魔されることなく湯船に身体を委ねる時間はまさに至福の一言です。古くから美肌の湯として知られる名湯・湯郷温泉の柔らかなお湯に包まれて、心も身体もじんわりと解きほぐされていく特別なひとときを。
▼夕食や朝食は伊東園ホテルズならではの和洋中バイキング
旅の大きな喜びであるお食事は、開放感あふれるレストランで和洋中のバラエティ豊かな創作メニューをバイキング形式で提供。旬の食材をふんだんに取り入れた自慢の料理の数々がカウンターにずらりと並び、好きなものを好きなだけ贅沢に味わえます。朝食にも焼きたてのパンや和食の定番メニューなど充実のラインナップが揃い、爽やかな朝のはじまりをおいしく豊かに彩ってくれます。
詳細情報▼アクセス
所在地：岡山県美作市湯郷581-2
交通手段：中国自動車道 美作ICより約15分／JR姫新線 林野駅よりタクシーで約7分
▼料金
公式Webサイトをご確認ください
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)