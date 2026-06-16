メジャーリーグ機構は15日（日本時間16日）、今季のオールスターゲームのファン投票・第1回中間結果を発表した。両リーグ最多得票は、116万5133票を獲得した大谷翔平投手。ドジャースからは大谷のほかにフレディ・フリーマン内野手（一塁手部門）、マックス・マンシー内野手（三塁手部門）、アンディ・パヘス外野手（中堅手部門）の4名がトップに。

ムーキー・ベッツ内野手（遊撃手部門）も2位に入っている。

■村上宗隆、岡本和真にも票集まる

今季のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークで開催される。

15日（同16日）にファン投票の第1回中間結果が発表され、大谷がナ・リーグ指名打者部門で116万5133票を獲得。2位のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に約34万票の大差をつけてトップに立った。全選手最多得票も獲得している。

ドジャースからは、大谷に加えてフリーマン、マンシー、パヘスがトップで全チーム最多の4人がトップに。今季の不調のベッツも、遊撃手部門でCJ.エイブラムス内野手（ナショナルズ）に次ぐ僅差の2位につけている。

日本選手では、ホワイトソックスの村上宗隆内野手がア・リーグ一塁手部門の3位。ブルージェイズの岡本和真内野手が、同三塁手部門で2位に食い込んでいる。1次投票は25日（同26日）まで行い、各ポジションの上位2名（外野手は最大6名）が2次投票へ進出する。1次投票の各リーグ最多得票者は、この時点で先発出場が決定する。

ア・リーグ

ナ・リーグ