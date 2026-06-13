【魔入りました！入間くん】第2クール新キャストに内田雄馬、松岡禎丞、松岡美里が決定！
アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズのメインPVとメインビジュアルの第2弾が公開。新キャストに内田雄馬、松岡禎丞、松岡美里が決定した。
＞＞＞PV場面カットや新キャラ＆キャストをチェック！（写真18点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送中だ。
このたび、アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのメインPVとメインビジュアルの第2弾が公開された。
メインPV第2弾では「大貴族会（デビキュラム）」、「降魔（こうま）の儀」、「13冠の集い（サーティーン・ディナー）」など様々なイベントに参加する入間の姿が描かれており、音楽祭が終わりランク5（ヘー）に昇級しても入間の周りでは賑やかな日々が続いていく。
さらに、魔界のアイドルである「アクドル」の祭典「アクドル大武闘会（だいうんどうかい）」では、入間も「謎のアクドル・イルミ」に扮して参戦。魔界で一番きらめくアクドルの頂点の座を争って、様々な競技でバトルを繰り広げる。
メインビジュアル第2弾はそんなイルミとくろむ（クロケル・ケロリ）、リンディ（シャックス・リード）、メリー（アザゼル・アメリ）の4人で結成された「チームデビムス」と、それに立ちはだかるカリスマアクドル・ギャリーが対比されるように描かれ、「強欲の歌姫・ギャリー」VS「傲慢の歌姫・くろむ」という因縁のライバル関係にある2人の対決も予感させる一枚となっている。
そして、新キャストも公開。入間と同じく次期魔王の筆頭候補 ”三傑” の孫であり、魔界の英傑たちが一堂に会する「13冠の集い（サーティーン・ディナー）」に招待されるレヴィアタン・レイヂ役に内田雄馬、ベリアール・ベリィ・ラズベリィ役に松岡禎丞が決定。また、「アクドル大武闘会（だいうんどうかい）」でイルミやくろむたちの前に立ちはだかるカリスマアクドル、ギャリー役に松岡美里が決定した。出演決定に寄せて、3人からコメントが到着している。
さらに、9月27日（日）に日本工学院アリーナで開催される『「魔入りました！入間くん」スペシャルイベント DEVILS PARTY！（デビパ）2 み〜んな悪魔だよ！問題児（アブノーマル）スペシャル！！』のチケットの公式サイト2次先行受付が本日より開始された。
村瀬歩、木村良平、朝井彩加ら問題児（アブノーマル）クラスのキャスト陣に加え、本作の音楽を担当している本間昭光、関向弥生、原作者の西修も特別出演。
さらに、幕間でのモフエゴ（着ぐるみ）によるお出迎えタイムも決定。
昼の部・夜の部共に、開演前にモフエゴ（着ぐるみ）がステージに登場し、自席から携帯電話カメラによる撮影が可能となる。
第4シリーズを締めくくる盛大なパーティーをお見逃しなく。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送中だ。
メインPV第2弾では「大貴族会（デビキュラム）」、「降魔（こうま）の儀」、「13冠の集い（サーティーン・ディナー）」など様々なイベントに参加する入間の姿が描かれており、音楽祭が終わりランク5（ヘー）に昇級しても入間の周りでは賑やかな日々が続いていく。
さらに、魔界のアイドルである「アクドル」の祭典「アクドル大武闘会（だいうんどうかい）」では、入間も「謎のアクドル・イルミ」に扮して参戦。魔界で一番きらめくアクドルの頂点の座を争って、様々な競技でバトルを繰り広げる。
メインビジュアル第2弾はそんなイルミとくろむ（クロケル・ケロリ）、リンディ（シャックス・リード）、メリー（アザゼル・アメリ）の4人で結成された「チームデビムス」と、それに立ちはだかるカリスマアクドル・ギャリーが対比されるように描かれ、「強欲の歌姫・ギャリー」VS「傲慢の歌姫・くろむ」という因縁のライバル関係にある2人の対決も予感させる一枚となっている。
そして、新キャストも公開。入間と同じく次期魔王の筆頭候補 ”三傑” の孫であり、魔界の英傑たちが一堂に会する「13冠の集い（サーティーン・ディナー）」に招待されるレヴィアタン・レイヂ役に内田雄馬、ベリアール・ベリィ・ラズベリィ役に松岡禎丞が決定。また、「アクドル大武闘会（だいうんどうかい）」でイルミやくろむたちの前に立ちはだかるカリスマアクドル、ギャリー役に松岡美里が決定した。出演決定に寄せて、3人からコメントが到着している。
さらに、9月27日（日）に日本工学院アリーナで開催される『「魔入りました！入間くん」スペシャルイベント DEVILS PARTY！（デビパ）2 み〜んな悪魔だよ！問題児（アブノーマル）スペシャル！！』のチケットの公式サイト2次先行受付が本日より開始された。
村瀬歩、木村良平、朝井彩加ら問題児（アブノーマル）クラスのキャスト陣に加え、本作の音楽を担当している本間昭光、関向弥生、原作者の西修も特別出演。
さらに、幕間でのモフエゴ（着ぐるみ）によるお出迎えタイムも決定。
昼の部・夜の部共に、開演前にモフエゴ（着ぐるみ）がステージに登場し、自席から携帯電話カメラによる撮影が可能となる。
第4シリーズを締めくくる盛大なパーティーをお見逃しなく。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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