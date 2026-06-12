【ディズニーストア】公開75周年！ 『ふしぎの国のアリス』の新コレクション！
ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」などを、ディズニーストア店舗で6月19日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月16日（火）より順次発売する。
＞＞＞ふしぎの国のアリス』のアイテムをチェック！（写真14点）
ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクションが登場。アリスがふしぎの国で出会う個性豊かなキャラクターたちが勢揃いするアニバーサリーにふさわしいコレクションです。作中に登場するさまざまなキャラクターを遊び心あふれるデザインで表現した、『ふしぎの国のアリス』ならではのミステリアスで幻想的な魅力が詰まった特別感のあるアイテムが揃う。
ぬいぐるみキーチェーンには、ものいう花やアイグラス・バード、モメラスなど、ユニークなキャラクターたちがラインナップ。そのほか、コーディネートに取り入れやすいTシャツや、透け感がポイントのスカートなど、大人可愛いファッションアイテムも展開。
さらに、キャラクターの立体モチーフをデザインしたスタンドミラーや、作中のティーパーティーを思わせるクラシカルなデザインのティーポット、カップ＆ソーサーなど、作品の世界観を日常で楽しめるホーム雑貨も充実。シークレットアイテムからは、タルジーの森のキャラクターをモチーフにした全5種のフィギュアが登場する。
そして『ふしぎの国のアリス』のキャラクターをデザインした、ファッションブランド「ANNA SUI」との共同企画商品が登場。ダイヤ柄のハンドバッグと財布は、ドアノブのデザインやハートモチーフの開け口など、細部まで作品の世界観を楽しめるアイテムです。シックな見た目ながら内側にあしらった鮮やかな総柄デザインもポイント。また、黒地にカラフルなキャラクターが映えるエコバッグは、白うさぎのチャームをあしらったポーチ付きで、高級感のあるデザインとなっている。
さらに、ぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs（ディズニースタンディーズ）」
に、『ふしぎの国のアリス』のキャラクターのぬいぐるみが登場。アリスやチェシャ猫、白うさぎをはじめ、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちが勢揃い。シリーズで揃えて、並べてコレクションするのもおすすめ。
（C） Disney
＞＞＞ふしぎの国のアリス』のアイテムをチェック！（写真14点）
ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクションが登場。アリスがふしぎの国で出会う個性豊かなキャラクターたちが勢揃いするアニバーサリーにふさわしいコレクションです。作中に登場するさまざまなキャラクターを遊び心あふれるデザインで表現した、『ふしぎの国のアリス』ならではのミステリアスで幻想的な魅力が詰まった特別感のあるアイテムが揃う。
さらに、キャラクターの立体モチーフをデザインしたスタンドミラーや、作中のティーパーティーを思わせるクラシカルなデザインのティーポット、カップ＆ソーサーなど、作品の世界観を日常で楽しめるホーム雑貨も充実。シークレットアイテムからは、タルジーの森のキャラクターをモチーフにした全5種のフィギュアが登場する。
そして『ふしぎの国のアリス』のキャラクターをデザインした、ファッションブランド「ANNA SUI」との共同企画商品が登場。ダイヤ柄のハンドバッグと財布は、ドアノブのデザインやハートモチーフの開け口など、細部まで作品の世界観を楽しめるアイテムです。シックな見た目ながら内側にあしらった鮮やかな総柄デザインもポイント。また、黒地にカラフルなキャラクターが映えるエコバッグは、白うさぎのチャームをあしらったポーチ付きで、高級感のあるデザインとなっている。
さらに、ぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs（ディズニースタンディーズ）」
に、『ふしぎの国のアリス』のキャラクターのぬいぐるみが登場。アリスやチェシャ猫、白うさぎをはじめ、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちが勢揃い。シリーズで揃えて、並べてコレクションするのもおすすめ。
（C） Disney
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優