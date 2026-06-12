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意外と知らない、かつて「黒ダイヤ」で栄えた街が廃墟に？日本一のシャッター商店街の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【10万都市→4.3万人】全盛期100店の商店街がシャッター街になった理由【ゆっくり解説】」を公開した。福岡県田川市にある伊田商店街を舞台に、かつて「炭都」として栄えた街がシャッター街へと変貌した背景とその現状を解説している。



田川市は筑豊炭田の中心地として、最盛期には日本の石炭の50%を産出。「黒ダイヤ」と呼ばれた石炭で近代日本を支え、炭坑節の発祥地にもなった。しかし、戦後のエネルギー革命により石炭から石油への転換が進み、1964年には三井田川鉱業所が閉山。仕事を求めて人々が流出し、最盛期に10万人いた人口は現在4万3929人にまで減少した。



動画では、巨大なアーケードを構えながらもシャッターが閉ざされた伊田商店街の現状を紹介。「時間ごと冷凍保存された街」と表現される一方で、銀行や一部の店舗は営業を続けているアンバランスな光景が広がっている。衰退は数字にも表れており、高齢化率は34.5%、生活保護率は全国平均の3倍を超える54.2%に達している。さらに鉄道路線の廃止予定など、インフラ面での縮小も続いている。



一方で、田川市は復興への取り組みも進めている。「たがわフィルムコミッション」を設立し、映画のロケ地として街をアピール。さらに、黒（石炭）、白（石灰石）に続く新たな特産品としてパプリカの栽培や、廃校を活用する挑戦も始まっている。過酷な現実と向き合いながらも、再生へ向けて歩みを進める街の姿が印象的な内容となっている。