元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（39）が11日、自身のSNSを更新。第2子の妊娠を発表した。出産は秋ごろの予定。

「インスタグラムをご覧の皆様へ」と書き出し、「この度、第二子となる新たな命を授かりました。安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます。出産は秋頃を予定しています」と報告した。

「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じながら過ごしています。体調を第一に考えながら、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に誠実に向き合ってまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。三田友梨佳」と結んだ。

三田は青山学院大国際政治経済学部卒業後、2011年4月にフジテレビ入社。翌12年１月に同局人気アナの登竜門「パン」シリーズの7代目に就任し「ミタパン」として親しまれた。2020年1月に会社員男性と結婚し、23年3月に第1子を出産。同年3月いっぱいでフジテレビを退社しフリーになった。

◇三田 友梨佳（みた・ゆりか）1987年（昭62）5月23日生まれ、東京都出身の39歳。11年に青学大を卒業し、フジテレビに入社。学生時代には硬式野球部のマネジャーを務めていた。英検準1級、TOEIC850点。日本舞踊の藤間流の名取となり「藤間友梨恵」の芸名を持つ。趣味はスポーツ観戦、映画観賞。血液型A。