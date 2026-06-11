サンリオと奇跡のコラボ✨永谷園のお茶漬けに入っている「東海道五拾三次」カードの世界にシナモロールがお耳をパタパタして飛んでいっちゃった？

永谷園のお茶漬けに入っていた「東海道五拾三次カード」。2025年12月末をもって、惜しまれながらもカードの封入は終了しています。

ですが2026年5月15日から、なんとサンリオキャラクターズとコラボレーションした「東海道五拾三次」オリジナルカードが復活！

編集部に実物が届いたので開封してみたら、あまりのかわいさにコンプリートしたくなっちゃった♡

【めっちゃかわいいな…！】

今回登場しているのは、歌川広重の名画とサンリオキャラクターズの魅力を融合させたカードシリーズ。絵柄は全部で11種類です。

どのキャラクターが出てくるかドキドキしながら開封してみると……歌川広重の世界観に見事に溶け込んだシナモロールでした。控えめに言ってもめちゃくちゃかわいい!!!

キュートな表面はもちろんですが、ぜひ裏面にもご注目ください。江戸絵画の第一人者として知られる府中市美術館学芸員の金子信久氏の監修を受けた、本格的な解説を読むことができます。

かわいだけでなく美術史的観点での監修に基づいているから、大好きなサンリオキャラクターと一緒に浮世絵にも詳しくなれそうです♡

【デジタル版もあるよ】

ご紹介した紙版のカードは「お茶づけ海苔（8袋入）」に封入されています。サンリオキャラクターズデザインの限定パッケージを目印に、お近くのスーパー・コンビニなどで探してみてください。

また、紙版のほかに永谷園アプリで集めるデジタル版も同時に登場。こちらはアプリで永谷園のお茶づけ商品のレシートを投稿するともらえる「限定ガチャ券」で1回抽選ができる仕様です。

ちなみにデジタル版のみ、8月14日までに11種すべてをコンプリートすると「幻の1種（シークレット絵柄）」がもらえるんだとか。幻の絵柄が気になって、お茶漬けをストック買いする人が続出しそう……!!

【期間限定だからお早めに】

あまりにキュートなサンリオキャラクターズの姿に、私は紙版もデジタル版もコンプリートしたくなりました。

紙版が手に入る「お茶づけ海苔（8袋入）」は約400万パックの数量限定。推しキャラのカードが欲しい方やコンプしたい方は、お早めにチェックすることをお忘れなく♪

©’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO.L663708

参考リンク：永谷園、Amazon、楽天市場

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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