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YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が、「【元海上自衛隊幹部が解説】Ｆ－１５Ｅ撃墜と航空優勢」と題した動画を公開した。動画では、イラン上空で米軍のF-15E戦闘機が撃墜された事例を交え、現代における航空優勢の概念と、地対空ミサイルの脅威について解説している。



元海上自衛隊幹部であるオオカミ少佐はまず、航空優勢の定義を「敵から大きな妨害を受けることなく味方航空機の作戦を遂行できる時間的・空間的状態」と説明する。現代の航空機は圧倒的な突破力を持つため、敵の航空機を完全に排除するかつての「制空権」のような状態を作り出すことは現実には不可能だと指摘。「あくまで『敵から大きな妨害を受けない』、つまり『あまり邪魔されない状態』を限定的・一時的に作るのが限界」であると語る。



また、敵の戦闘機を抑え込んで航空優勢を確保しても、地対空ミサイル「SAM」を完全に無力化することは地上侵攻以外に手がないと強調する。その理由として「移動可能」「多層防御」「数の多さ」の3つを挙げ、SAMの殲滅がいかに困難であるかを解説した。特に、人間が担いで移動し発射する携帯式SAM「MANPADS」は、発射の瞬間まで探知することがほぼ不可能であり、低空を飛行する航空機にとって恐るべき相手になるという。米軍のF-15E戦闘機が撃墜された理由についても、航空優勢を確保したことで残存防空戦力を掃討するための低空での任務に当たり、MANPADSの射程に入ってしまったためだと推測している。



最後に、敵地に落下したパイロットを救出する任務「戦闘捜索救難（CSAR）」の重要性に言及。米軍が一見コストパフォーマンスに合わないほどの多大な戦力を投入して救助を行う背景には、単なる人道的な理由だけでなく、貴重な戦力の保存や敵への情報漏洩の防止、そして「必ず助けに行く姿勢を軍や国が示すことでそういった恐怖を除去する」という、パイロットの士気維持に向けた合理的な理由があると結論付けた。