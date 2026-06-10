パソコンやタブレットで学習する「デジタル教科書」が、正式な「教科書」として扱われることになりました。2030年度に、小学校から順次導入される見通しです。

参院本会議できょう（10日）、改正学校教育法が成立し、パソコンやタブレットで学ぶ内容も国による検定の対象となり、学習指導要領に沿った正式な「教科書」として扱われることになりました。

2030年度に小学校に導入される見通しで、その後、中学、高校でも使われることになります。

デジタル教科書が導入された後も紙の教科書は残り、教科書会社は（1）紙の教科書、（2）デジタル教科書、（3）紙とデジタルが内容を補い合うハイブリッド型の3種類を発行することが可能となり、各教育委員会もより多くの選択肢から使用する教科書を選べることになります。

文部科学省は、教科書をデジタル化することで、科学実験の動画を見たり、英語のネイティブな発音を気軽に聞いたりできるなど、分かりやすい学習につなげられるとしています。

また、文字の大きさを自由に変えることもでき、弱視など目に障害のある児童、生徒が見やすくなるほか、漢字に振り仮名を付けたり読み上げてもらったりすることで、日本語が不自由な児童、生徒の学習にも効果があると説明しています。