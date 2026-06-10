お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（56）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。かつて「地獄だな」と思った仕事を実名で明かした。

この日のテーマはルッキズム。学生時代に容姿を周りから比べられた苦しんだというトークの中で、上田は「そういう意味で言うとね、芸人になって、別にルックスもいじられてなんぼぐらいの時期はあったんだけど、正直『おしゃれイズム』の時はやっぱりしんどかったよ」とぶっちゃけた。

「おしゃれイズム」はかつて上田が俳優の藤木直人、モデルの森泉とともにMCを務めていた人気トークバラエティー。2005年から2021年まで、16年間放送されていた。

上田は「だって藤木君、日本一かっこいい人が横にいるわけじゃない。で、隣は日本一のモデルって言っていい泉ちゃんがいるわけじゃない。そして例えば溝端君みたいな俳優さんとかが来る中、その横並びで、俺が一番しゃべるんだよ」と苦笑した。

上田は「なんか“地獄だな”と思ったこと、何度もあるよ」と告白。これに、ゲストの溝端淳平は「あんな品のある回しができるのは上田さんだけですよ」とフォロー。上田も「溝端君ありがとう」と返し、笑わせた。