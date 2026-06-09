【6月10日】今日の決算発表予定　エニカラ　GENDAなど19社

サービス

2163 アルトナー 2027年1月期 1Q

Point：技術者派遣の稼働率や単価上昇に伴う営業益の進捗に注目。

6577 ベストワンドットコム 2026年7月期 3Q

Point：クルーズ旅行予約の回復動向と第3四半期の利益率をチェック。

7064 ハウテレビジョン 2027年1月期 1Q

Point：新卒・中途採用プラットフォームの登録数と売上推移に注目。

9166 ＧＥＮＤＡ 2027年1月期 1Q

Point：積極的なM&A効果とアミューズメント施設の既存店売上を重視。

9632 スバル興業 2027年1月期 1Q

Point：道路メンテナンス事業の受注状況と第1四半期の進捗率を確認。

食品

2294 柿安本店 2026年4月期 本決算

Point：精肉・惣菜の店舗売上高と原材料高の影響、今期予想をチェック。

2910 ロック・フィールド 2026年4月期 本決算

Point：中食需要を捉えた通期業績の着地と来期の利益見通しに注目。

2929 ファーマフーズ 2026年7月期 3Q

Point：定期購入会員数の推移や広告宣伝費の効率化による影響を確認。

商社

2751 テンポスＨＤ 2026年4月期 本決算

Point：飲食店向け厨房機器の販売動向と通期の営業利益推移をチェック。

ガラス・土石

4026 神島化学工業 2026年4月期 本決算

Point：建材や化成品事業の通期実績と次期の業績予想に注目。

情報・通信

4334 ユークス 2027年1月期 1Q

Point：受託開発ゲームの進捗や自社コンテンツの収益動向を確認。

4441 トビラシステムズ 2026年10月期 2Q

Point：迷惑電話フィルタサービスの契約数伸びと中間期営業益を重視。

5031 モイ 2027年1月期 1Q

Point：ツイキャスの課金ユーザー数動向と第1四半期の業績を確認。

5032 ＡＮＹＣＯＬＯＲ 2026年4月期 本決算

Point：VTuber事業の国内外の成長、通期利益と来期見通しに注目。

5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ 2026年10月期 2Q

Point：AI・IT受託開発の案件獲得状況と中間期の進捗率をチェック。

医薬品

4599 ステムリム 2026年7月期 3Q

Point：開発パイプラインのマイルストーン達成状況と開発費を確認。

4880 セルソース 2026年10月期 2Q

Point：再生医療関連事業の提携医療機関数の伸びと利益率に注目。

小売業

7678 あさくま 2027年1月期 1Q

Point：ステーキレストランの既存店客数と原材料費の推移をチェック。

7682 浜木綿 2026年7月期 3Q

Point：中国料理店の出店動向と第3四半期累計の経常利益を確認。

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。