DEAN & DELUCA、夏の新アイテム「メッシュトートバッグ」 “ターコイズ”2サイズで6・16限定発売
ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは16日より、マーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて「メッシュトートバッグ ターコイズ」を数量限定で発売する。
【画像】DEAN & DELUCA「メッシュトートバッグ ターコイズ」（サイズ比較）
毎年、夏のシーズナルアイテムとして注目の「メッシュトートバッグ」。2026年の限定カラーには、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな“ターコイズ”を提案する。持ち手にはライトグレーを合わせ、涼やかさの中にも上品さを感じるカラーリングに仕上げている。
軽やかな透け感が魅力のポリエステルメッシュ素材を使用し、見た目にも涼しげなデザインは、夏の外出やレジャーシーンにぴったり。シンプルな装いにも映える存在感で、コーディネートに涼やかなアクセントを添える。
サイズは、たっぷり収納できるLサイズと、デイリーに持ちやすいSサイズの2種類を展開。どちらにもスマートフォンや鍵などの小物収納に便利な内ポケットを備え、デザイン性だけでなく実用性にもこだわった。
横幅が50cmある大容量のLサイズは、肩から掛けられるロングハンドルと、さっと持てるショートハンドルのダブルハンドルで、シーンにより使い分けができる。
■メッシュトートバッグ ターコイズ
※素材は、本体：ポリエステル（PVC コーティング）。ハンドル：ナイロン。
●Sサイズ／3300円（税込）
本体：約 幅39cm × 高さ21.3cm × マチ17.7cm
ハンドル：約34センチ
●Lサイズ／4400円（税込）
本体：約 幅50cm × 高さ35cm × マチ13.5cm
ハンドル：長い方 約 58cm、短い方 約 26cm
【販売期間】
＜公式オンラインストア・店舗＞
2026年6月16日（火）〜
※オンラインストア販売開始時間：9時〜
（システムの都合上、在庫反映に時間がかかる場合があり）
※店舗販売開始時間：各店舗営業開始時間〜
＜ECモール公式ストア＞
・and ST：2026年6月16日（火）〜
・楽天市場：2026年6月22日（月）
●取扱店舗
マーケット店舗／カフェ店舗／公式オンラインストア／ECモール公式ストア（and ST／楽天市場）
※対象外店舗：成田空港第2ターミナルサテライト、ベーカリー武蔵境では取り扱いなし。
【画像】DEAN & DELUCA「メッシュトートバッグ ターコイズ」（サイズ比較）
毎年、夏のシーズナルアイテムとして注目の「メッシュトートバッグ」。2026年の限定カラーには、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな“ターコイズ”を提案する。持ち手にはライトグレーを合わせ、涼やかさの中にも上品さを感じるカラーリングに仕上げている。
サイズは、たっぷり収納できるLサイズと、デイリーに持ちやすいSサイズの2種類を展開。どちらにもスマートフォンや鍵などの小物収納に便利な内ポケットを備え、デザイン性だけでなく実用性にもこだわった。
横幅が50cmある大容量のLサイズは、肩から掛けられるロングハンドルと、さっと持てるショートハンドルのダブルハンドルで、シーンにより使い分けができる。
■メッシュトートバッグ ターコイズ
※素材は、本体：ポリエステル（PVC コーティング）。ハンドル：ナイロン。
●Sサイズ／3300円（税込）
本体：約 幅39cm × 高さ21.3cm × マチ17.7cm
ハンドル：約34センチ
●Lサイズ／4400円（税込）
本体：約 幅50cm × 高さ35cm × マチ13.5cm
ハンドル：長い方 約 58cm、短い方 約 26cm
【販売期間】
＜公式オンラインストア・店舗＞
2026年6月16日（火）〜
※オンラインストア販売開始時間：9時〜
（システムの都合上、在庫反映に時間がかかる場合があり）
※店舗販売開始時間：各店舗営業開始時間〜
＜ECモール公式ストア＞
・and ST：2026年6月16日（火）〜
・楽天市場：2026年6月22日（月）
●取扱店舗
マーケット店舗／カフェ店舗／公式オンラインストア／ECモール公式ストア（and ST／楽天市場）
※対象外店舗：成田空港第2ターミナルサテライト、ベーカリー武蔵境では取り扱いなし。