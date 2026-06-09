幾田りらの活動に迫ったドキュメンタリー番組『日本テレビ特別番組「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-』が、6月14日(日)16:25より放送されることが決定した。

本番組では、＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh” at ソウル・オリンピック公園 オリンピックホール公演＞に向けての彼女に密着。国内でのリハーサルや、韓国に入ってからライブ本番までの様子、本番当日の過ごし方などをおさめた内容となっている。

なお、番組内ではアメリカ・ニューヨーク発のグローバルファッションブランド“COACH”のグローバルアンバサダーを務める幾田りらならではの、こだわりが詰まったカスタムメイドのライブ衣装や、数々の最新ルックなども見どころだ。

■『「ありのままの幾田りら」 海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-』

放送日時：6月14日(日)午後4時25分〜4時55分

※関東ローカル

※放送後、TVerで1か月間の無料見逃し配信

出演者：幾田りら