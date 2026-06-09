“スライスが出ないトップ”はどっち？

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

【ドライバー】スライス防止

ボールが右に大きく曲がるスライスはスコアメイクの大敵。その原因は大半がカット軌道にあり、クラブを外から下ろしてくるため、ボールに右回転がかかってしまう。そこでまずは、カット軌道を修正しよう。

両手をボールから遠い位置に上げて直す！

カット軌道とは、クラブをアウトサイドからインサイドに振り下ろす軌道のことをいい、この軌道を直してインサイドからクラブを下ろせばスライスは防げます。インサイドから振り下ろすには、トップの位置を1度チェックしてみましょう。

頭の右上あたりに両手がある人は、クラブをアウトサイドから下ろすしかありません。両手はできるだけボールから離れたところにくるようにする。すると、クラブをインサイドから振り下ろせます。

トップはできるだけ両手がボールから離れたところにくる位置へ上げる（○）両手がボールに近いとクラブはアウト（外）から振り下ろしがちになる（×）

肩を回すストレッチが効果的

トップまで肩をしっかり回すことも大切。右手で左手首を持って肩をしっかり回すと、肩を深く入れるストレッチになる。左手をできるだけボールから遠い位置に上げよう

右手1本でクラブを持って右手をできるだけ遠さける

右手1本でクラブを持ってトップまで振り上げ、右手をできるだけボールから遠ざける。手を遠くへ離したときに右手がどこにくるのか、自分なりのポジションや感覚を身につけよう

いかがでしたか？ インサイドからクラブを下ろしましょう。

レッスン=阿河徹

●あがとおる/1976年生まれ。米国にてゴルフスイング理論、ゴルフ経営学を学ぶ。UFGTF資格取得。帰国後、内藤雄士ゴルフスクールにてレッスン活動を行なう。2012年独立後、男女ツアー・プロのコーチとしてツアーに帯同。50人以上のプロゴルファー、3万人以上のアマチュアゴルファーを指導している。

構成=山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ