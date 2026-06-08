本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、豪快な11号2ランを含む4打数2安打2打点1四球で、9-2の快勝に貢献した。ベンチ内で思わぬ事態が発生し、逃げ惑う大谷の姿が放送されると、ファンから笑いが漏れている。

5回のドジャース攻撃開始前、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、ベンチで慌てふためく選手たちの様子が映った。なんと、ゴキブリが乱入してきたようだ。気づいた大谷も逃げ惑い、ボールボーイと笑い合っていた。その後ろでは、パヘスがバットの先でゴキブリに攻撃していた。

ネット上でも拡散された実際のシーン。日本のファンからは「北海道にはゴキブリほぼ居なかったもんな」「ついに大谷の弱点が見つかったのか」「いや、バットで潰そうとするなw」「ショーヘイビビりすぎやろ笑」「ホームランも打ってGも退治する大活躍のパヘス格好いい」「何度見てもぱへが頼もしすぎて笑うw」などの声が上がっていた。

この試合で先発登板した山本由伸投手は、8回2安打1失点、4奪三振と好投。6勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）