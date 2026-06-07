この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【買ってみた】MacBook Neoの欠点を解消するために「 NIMASO アンチグレア フィルム」を貼ってみました！ これは満足度高いですよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルで「【買ってみた】MacBook Neoの欠点を解消するために「 NIMASO アンチグレア フィルム」を貼ってみました！ これは満足度高いですよ」と題した動画を公開した。動画では、MacBook Neoの画面の映り込みを解消するべく、「NIMASO アンチグレア フィルム」を実際に購入して貼り付ける様子とその効果をレビューし、快適な作業環境を手に入れるためのヒントを提示している。



戸田は、愛用しているMacBook Neoの画面について、天井の照明がそのまま映り込む様子を見せながら、グレア（光沢）仕様に対する不満を吐露。ナノテクスチャーガラスを採用したMacBook Proや、アンチグレア仕様のWindows機と比較し、その映り込みの激しさを実証した。この不満を解消するため、NIMASO製の専用アンチグレアフィルムの導入を決意したという。



貼り付け作業の直前には、エアコンの電源を切り、「空気が回っているとホコリが舞う」「本来ならお風呂場で貼るのが一番いい」と、ホコリを防ぐための独自の哲学を披露した。スマートフォンに比べて画面サイズが大きく、少しの角度のズレが致命傷になるため、難易度が高いと指摘。それでも、付属のクリーニングキットや解説動画を活用し、ホコリ取りシールで細かくゴミを除去しながら慎重に作業を進める様子が収められている。



妥協を交えつつも貼り終えた画面を起動すると、わずかに残っていた気泡もほとんど目立たず、パネルを閉じても全く違和感のない仕上がりに。戸田は「アンチグレアのほうが指紋が目立ちにくい」と、反射防止以外のメリットも強調し、MacBook Proと比較しても遜色のない見やすさを手に入れたと高く評価した。



総評として、通常価格2,399円のところセール価格1,698円で購入できた点にも触れ、「約1,700円でこのアンチグレアなら大満足」と笑顔を見せた。貼り付けの難易度を考慮して75点と厳しめの採点ながらも、仕上がりには確かな手応えを感じている。画面のギラギラ感や指紋汚れに悩むユーザーにとって、コストパフォーマンスに優れた有力な解決策となるだろう。