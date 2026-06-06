Íèµ¨ACLE¤Ë¤Ï¼¯Åç¡¢¿À¸Í¡¢Çð¤Ë²Ã¤¨J¥ê¡¼¥°¤«¤éºÇÂ¿5¥Á¡¼¥à¤Î²ÄÇ½À¡¢ACL2¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¤¬½Ð¾ì
¡¡26Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±½ç°ÌÆ±»Î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¤¿Ãæ¡¢2026¡¼27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ACLE¤Ë¤Ï3¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¿À¸Í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í½Áª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ëACLE¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï2¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¤½¤·¤Æ2025¡¼26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACL2¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏACLE¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏACL2¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ACL2¤Ë¤ÏÂè105²óÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬»²²Ã¡£Ä®ÅÄ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2025¡¼26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏACL2À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È
¢§¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¢§¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¢£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2
¢§¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±½ç°ÌÆ±»Î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¤¿Ãæ¡¢2026¡¼27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ACLE¤Ë¤Ï3¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¿À¸Í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ACL2¤Ë¤ÏÂè105²óÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬»²²Ã¡£Ä®ÅÄ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2025¡¼26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏACL2À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È
¢§¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¢§¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¢£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2
¢§¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
¡ÚÆ°²è¡ÛÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¿À¸Í¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¥ê¥Õ¥È¡ª
¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤·¤«¤Ê¤¤Âç²ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 6, 2026
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¡ª🏆
¤³¤³8Ç¯¤Ç£µ¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤ò¤·¤¿
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÀª¤¤¤Ç
ACL¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÁÀ¤¦¡ª
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°POÂè2Àï
🆚¼¯Åç¡ß¿À¸Í
📱DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° ¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/2bHkfMZZIE