日本航空（JAL）は、「JALアプリ利用国内線搭乗キャンペーン」を5月7日から7月15日まで実施している。

参加登録した上で、期間中にJALグループ国内線へ2回搭乗し、搭乗当日にJALアプリを起動して「JALタッチ＆ゴーサービス」を利用したJALマイレージバンク日本地区会員を抽選対象とする。対象はJALグループ国内線の全路線全便で、ジェットスター・ジャパンとのコードシェア便とスプリング・ジャパン運航便と、フライトマイル積算対象運賃のうち5,000円未満と国際線航空券の国内線区間は対象外。

賞品は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンJAL貸切「プレミアムナイト」の「プレミアムナイト・パス」を用意し、合計1,500組3,000名を招待する。A賞300組600名、B賞450組900名、C賞750組1,500名で分けられ、A賞は「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約に加え「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」利用確約券、B賞は「スーパー・ニンテンドー・ワールド」入場確約、A賞とB賞の入場時間は午後7時以降で指定される。また、JAL賞としてJALグループ国内線往復航空券を10名に用意する。

搭乗後のキャンペーン登録も対象に含め、出発24時間以内に新JALアプリを起動した利用者を抽選対象とする。応募はキャンペーン専用ページで7月15日まで受け付け、抽選は8月上旬に実施し、発送をもって当選発表に代える。