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妻への「頑張ってるアピール」は逆効果。夫婦のときめきは「狙うものではなく結果」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、YouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」にて「努力しているのに、妻に伝わらない本当の理由」と題した動画を公開した。動画では、夫婦関係の修復を目指す男性に向けて、妻のときめきを取り戻すための正しい「イメチェン」のポイントと、陥りがちな落とし穴について解説している。



動画の冒頭で岡野氏は、相談に訪れる男性の多くが「ちゃんと努力しているのになぜか何も変わらない」と不満をこぼす現状に言及する。その原因は努力不足ではなく、「変化の出し方が相手に届いていないこと」にあると指摘。多くの男性が、心の中で反省し決意するだけの「内側完結の努力」に留まっており、妻から見れば「何も変わっていない」状態になっていると警鐘を鳴らした。



続いて岡野氏は、夫婦関係における「ときめき」の正体について、「恋愛初期のドキドキとは違う」と定義する。声のトーンが柔らかくなる、表情が穏やかになるなど、年齢を重ねた男性だからこそ出せる「大人の落ち着きや余裕」こそが、妻に「いい意味で変わったな」と感じさせる重要な要素であると解説した。日常の些細な場面で「ありがとう」と声をかける、相手の話を最後まで聞くといった、一緒にいて安心できる空気を作ることが求められると語る。



一方で、絶対にやってはいけない落とし穴として「頑張っているアピール」「評価を求めること」「相手の反応をコントロールしようとすること」の3点を挙げる。「俺変わったと思わない？」といった押し付けは相手を冷めさせてしまうため、変化を直接アピールするのではなく、周囲の人から「何か変わったんじゃない」と伝えてもらう「ビリヤード方式」が効果的だと独自のアプローチを提案した。



最後に岡野氏は、「ときめきは狙うものではなく、結果として生まれるもの」であると結論付ける。焦らず、求めず、安心感と余裕がにじむ変化を淡々と継続することで、相手の気持ちが自然と変わり、関係が動き始めると視聴者にエールを送った。