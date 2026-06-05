『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode10 あらすじ＆場面カット公開！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode10のあらすじと場面カットが公開された。またまたEpisode10は新しい魔法の国の住⼈が登場。オリンズ役は広瀬裕也、ピヨピヨン・ポンポローヌ・ニョロロンド・6世役は⽔島裕が担当、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、6月7日（日）より放送のEpisode10「招かれて、フェリックススターへ」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode10も公開された。
＜Episode10「招かれて、フェリックススターへ」あらすじ＞
⽉明りが照らす夜、風はふしぎな紳⼠と出会い、魔法のレッスンを受けるため、ついに魔法の国・フェリックススターを訪れることに。その頃、流も街で怪しい⽣きものに声をかけられていた。
＞＞＞Episode10場面カットをすべてチェック！（写真22点）
そして、Episode10にて初登場の魔法の国の住⼈、オリンズ役を広瀬裕也、ピヨピヨン・ポンポローヌ・ニョロロンド・6世役を⽔島裕が担当。広瀬からはコメントも到着している。どのようなキャラクターなのか、ぜひ放送や配信でご確認を。
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode10も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
このたび、6月7日（日）より放送のEpisode10「招かれて、フェリックススターへ」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode10も公開された。
＜Episode10「招かれて、フェリックススターへ」あらすじ＞
⽉明りが照らす夜、風はふしぎな紳⼠と出会い、魔法のレッスンを受けるため、ついに魔法の国・フェリックススターを訪れることに。その頃、流も街で怪しい⽣きものに声をかけられていた。
＞＞＞Episode10場面カットをすべてチェック！（写真22点）
そして、Episode10にて初登場の魔法の国の住⼈、オリンズ役を広瀬裕也、ピヨピヨン・ポンポローヌ・ニョロロンド・6世役を⽔島裕が担当。広瀬からはコメントも到着している。どのようなキャラクターなのか、ぜひ放送や配信でご確認を。
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode10も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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