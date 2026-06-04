5000円超えの高級ラーメン！そのターゲットは?

和牛が器一面ぜいたくにのったラーメン、お値段はなんと5490円。

さらに、フカヒレスープに蟹のほぐし身がのったラーメンも。こちらは4940円です。

店で食べられる全6品のラーメンは一杯2000円から5000円超えとかなり高級。

実はこちらは関西人にはおなじみの「どうとんぼり神座」。ブランド初のラグジュアリー店「関西空港店」を、関西空港第1ターミナルのリニューアルにあわせてオープンしました。

（「神座」運営会社 布施真之介社長）「インバウンドのお客さまから見れば、この高級メニューのほうが魅力的に映ると思います」

メニューの開発には社長の並々ならぬこだわりが。

ムスリムの旅行者も食べられるようにと、豚肉や豚由来の食材を一切使わず、鶏の旨味だけを引き出した一杯。試食した社長は…

（布施真之介社長）「いける。方向性として間違っていないです。甘みをもうちょっと消さないと」

フカヒレを使った贅沢な一杯は。

（布施真之介社長）「ビジュアルとしてはオッケーです。（カニの）ほぐし身が入っていた方がいいか…。外国のお客さまはこっちの方が喜びますかね？」

高級食材もふんだんに使い原価に関係なくとにかく「おいしい一杯」にこだわりました。

そして迎えた、6月2日のオープン初日。

（韓国から）「ほかの店よりちょっと高いけれど、食べてみるとコクがあってすごくおいしい」

（アメリカから）「本当においしい」

関空店の売り上げ目標は通常店の約4倍、年商6億円を目指すということです。