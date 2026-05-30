ウィーラーのスプリットを強振

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で2試合連続となる10号ソロを放った。初回から本塁打攻勢を見せるドジャース。大谷の一発後、中継映像では嬉しそうな笑顔を見せるナインの姿を捉えた。

2-0で迎えた3回、大谷は好投手ザック・ウィーラーが投じた低めのスプリッターを拾い上げた。打球速度99.9マイル（約160.8キロ）、飛距離374フィート（約114.0メートル）、角度27度の一発が右翼席に突き刺さった。

大谷はいつも通り腕をフリフリしてダイヤモンドを一周。そしてナインも呼応するようにベンチで同じアクションを行った。ドジャース球団公式X（旧ツイッター）で公開された映像では、アレックス・コール外野手にズームアップ。頬を緩ませ、誰よりも大きく腕を振って大谷を称えていた。

ドジャースは初回にフリーマンの一発で先制。2回にはマンシー、3回は大谷、5回はスミスと一発攻勢で難敵を攻略している。（Full-Count編集部）