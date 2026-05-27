Orangestarが、最新シングル「Petals / 花筏」のCDを本日リリースした。

本作には、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」、エンディング主題歌「花筏」を収録している。『春夏秋冬代行者 春の舞』は、暁佳奈による小説を原作としたテレビアニメ作品で、繊細な感情描写や四季をモチーフにした世界観が話題に。

オープニング主題歌「Petals」は、疾走感のあるサウンドと透明感のあるメロディが印象的な楽曲で、エンディング主題歌「花筏」は、物語の余韻を感じさせる穏やかなアレンジと、夏背の歌声が印象的なナンバーに仕上がっているとのこと。

また、2026年7月1日には「Petals / 花筏」のアナログレコードの発売も決定しており、現在予約受付中だ。

◾️シングル「Petals / 花筏」

2026年5月27日（水）

購入：https://orangestar.lnk.to/0527_CD ▼配信「花筏」

https://orcd.co/orangestar_flower-raft ▼配信「Petals」

https://orcd.co/orangestar_petals CD価格：1,800（税込）品番：XSCL-138

▼収録曲

M1 Petals

M2 花筏

M3 Petals instrumental

M4 花筏 instrumental ▼アナログ盤「Petals / 花筏」

2026年7月1日（水）リリース

購入：https://orangestar.lnk.to/0701_LP 価格：￥5,500（税込）品番：XSJL-8

A面（M1 Petals, M2 花筏）

B面（M1 Petals instrumental , M2 花筏 instrumental） ▼店舗特典内容

5月27日リリース 「Petals / 花筏」CD

・Amazon : 「Petals」配信ジャケット絵柄メガジャケ

・楽天 : 「Petals」配信ジャケット絵柄スマホサイズブロマイド

・セブンネット : 「Petals」配信ジャケット絵柄アクリルチャーム

・アニメイト : 「花筏」配信ジャケット絵柄ましかくブロマイド 7月1日リリース 「Petals / 花筏」レコード

・Amazon : 「春夏秋冬代行者 春の舞」雛菊絵柄メガジャケ

◾️TVアニメ『春夏秋冬代行者春の舞』

2026年春テレビアニメ放送開始 Ⓒ暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社 原作：暁佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：スオウ

監督：山本健

アニメーション制作：WIT STUDIO 【アニメ公式HP】https://4seasons-anime.com

【公式X】@4seasons_anime (https://twitter.com/4seasons_anime)

【ハッシュタグ】 #春夏秋冬代行者