Orangestar、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』OP・ED主題歌「Petals / 花筏」本日リリース
Orangestarが、最新シングル「Petals / 花筏」のCDを本日リリースした。
本作には、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」、エンディング主題歌「花筏」を収録している。『春夏秋冬代行者 春の舞』は、暁佳奈による小説を原作としたテレビアニメ作品で、繊細な感情描写や四季をモチーフにした世界観が話題に。
オープニング主題歌「Petals」は、疾走感のあるサウンドと透明感のあるメロディが印象的な楽曲で、エンディング主題歌「花筏」は、物語の余韻を感じさせる穏やかなアレンジと、夏背の歌声が印象的なナンバーに仕上がっているとのこと。
また、2026年7月1日には「Petals / 花筏」のアナログレコードの発売も決定しており、現在予約受付中だ。
◾️シングル「Petals / 花筏」
2026年5月27日（水）
購入：https://orangestar.lnk.to/0527_CD
▼配信「花筏」
https://orcd.co/orangestar_flower-raft
▼配信「Petals」
https://orcd.co/orangestar_petals
CD価格：1,800（税込）品番：XSCL-138
▼収録曲
M1 Petals
M2 花筏
M3 Petals instrumental
M4 花筏 instrumental
▼アナログ盤「Petals / 花筏」
2026年7月1日（水）リリース
購入：https://orangestar.lnk.to/0701_LP
価格：￥5,500（税込）品番：XSJL-8
A面（M1 Petals, M2 花筏）
B面（M1 Petals instrumental , M2 花筏 instrumental）
▼店舗特典内容
5月27日リリース 「Petals / 花筏」CD
・Amazon : 「Petals」配信ジャケット絵柄メガジャケ
・楽天 : 「Petals」配信ジャケット絵柄スマホサイズブロマイド
・セブンネット : 「Petals」配信ジャケット絵柄アクリルチャーム
・アニメイト : 「花筏」配信ジャケット絵柄ましかくブロマイド
7月1日リリース 「Petals / 花筏」レコード
・Amazon : 「春夏秋冬代行者 春の舞」雛菊絵柄メガジャケ
◾️TVアニメ『春夏秋冬代行者春の舞』
2026年春テレビアニメ放送開始
原作：暁佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）
原作イラスト：スオウ
監督：山本健
アニメーション制作：WIT STUDIO
【アニメ公式HP】https://4seasons-anime.com
【公式X】@4seasons_anime (https://twitter.com/4seasons_anime)
【ハッシュタグ】 #春夏秋冬代行者
関連リンク
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