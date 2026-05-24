歌手の和田アキ子（７６）が２４日、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」にゲスト出演した。

フジテレビ系の競馬番組出演は１９９６年１１月以来、実に３０年ぶり。この日は牝馬クラシック２冠目のＧ１・オークス。東京競馬場への来場は国歌を独唱した２００４年のジャパンカップ以来という。

ＭＣのＤＡＩＧＯから「女王」と紹介された和田は、３歳牝馬ナンバーワン決定戦となるメインレースになぞらえ、自らを「最強牝馬」と紹介。「当てたい！！」と宣言し、渾身の◎にはドリームコアを指名した。

理由は自身の楽曲「夢」。さらに「私、スターですから」とスターアニス、「相棒」というＡＩに聞いたラフターラインズ、武豊騎乗のアランカールに印を入れ、ドリームコアからのワイド、馬連を軸に勝負した。

そして、同じホリプロ所属の今村聖奈騎手が鞍上のジュウリョクピエロの複勝を「頑張れ馬券」として追加。今村騎手からは「和田アキ子さんのようなステキな女性になれるよう頑張ります」というメッセージも届けられた。

総額７万円の勝負は１着ジュウリョクピエロ、２着ドリームコア、３着ラフターラインズで１２−１８のワイド２万円、ジュウリョクピエロの複勝１万円のダブル的中。ホリプロの大先輩が３０年ぶりゲスト出演した日に後輩が歴史的快挙を成し遂げ、ＳＮＳ上では、「みんなのＫＥＩＢＡのゲストが和田アキ子さんってのは、ホリプロ繋がりのヒントだったのか！」 「ホリプロ大先輩の和田アキ子がゲスト出演の日に後輩が勝つ凄いな」「和田アキ子がゲストでホリプロ馬券になるとはなー」と驚きの声が上がっていた。

◆和田 アキ子（わだ・あきこ）本名・飯塚現子（あきこ）。１９５０年４月１０日、大阪府生まれ。６８年に「星空の孤独」でデビュー。７２年「あの鐘を鳴らすのはあなた」でレコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。ＮＨＫ紅白歌合戦に３９回出場。身長１７４センチ、血液型Ｏ。