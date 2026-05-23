【Gibson les paul studio 2002】（横浜市 ポコイダー 59歳）

「俺のカスタム・私のリペア」へようこそ。

ナフサ不足の現在、ギターペイントも贅沢な趣味となりつつありますね。かくいう私、ストラト系のギターを塗り替えた本数ときたら、両手ではたりないでしょう。缶スプレーを振り回し、悪戦苦闘のあげく、そこそこ技量も上がってきたと自負しております。

さて次はと。いっちゃう？レスポール。セットネックの塗装は、考えただけでもハードル高し。しかし、そこに「挑戦」することに意義があるのですよ。てっぺん目指すぜ。誰からも望まれていませんが。

所有するレスポール達にはなんの不足もないので、新たに獲物を探しましょう。とはいえ、いきなりスタンダードに手をかける勇気はなく、2000年代、最も売れたであろう赤いスタジオをチョイス。ネック折れ補修品を9万円で購入。これなら失敗してもOKっしょ。おいおい無難かよ。

到着後、細部を確認すると、輪郭は各所欠けまくり。成形からはじめなきゃ。その割にペグは使える。ロッドもくるくる回る。ネックはほぼ反りなし。フレットもまずまず生きている。PUは、490R＆498T＝定格 8K＆14.2K。テスター実測で7.5K＆13.8K→OK。BBや57の枯れ感は全くなく、元気なハードロック味。おや？出音はパリッとしているのに、なんかショボいな。ポット実測＝350KΩ･･･はい撤去。CTS A/B新品を用意。一応実測＝500KΩでバッチリ。オクで買った 黒くてぶっ太いSPRAGUEも追加。これで電装品はそろったし、牛骨ナット・ABR-1も購入済みで、下準備OK。

それではいきますか。赤いシースルーをアセトンでずるずる引っぺがし、欠けとへこみとネック補修部をパテ盛り修正。ヘッドも研磨。指板はブラックに塗装。カスタムと並べても遜色なきエボニー感に、ひとり微笑む私。

そして「顔」ですよ。ギブレスでは希少な「パープル」が欲しい。バーストのキツイ最近のじゃなくて、希少木材の「パープルハート」っぽいヤツ。ステインの青と赤で、配合を数回試して、ベストを作って塗布。お〜いいよ〜セクシャルよ〜You Make Me Feel Goodよ〜。

背面は、ぱっと見ブラックですが、実はカーショップで見つけたダークパープルメタリック。照明の加減で、妖しく光るその様は、伊勢佐木町の夜の蝶。バインディングは、マスキング＆塗装で塗り分けに成功。ついでにエスカッションとピックガードも同色に。ヘッドも成型後に再塗装し、インレイとロゴを貼付。まるで新品。

頭からつま先まで全て塗り替え。仕上げにクリヤラッカー(缶スプレー)4本をこってこてに吹き付け、10日間乾燥して、水とぎとコンパウンド・バフ掛けで完了。

いや〜大変でした。ストラトのボディ塗装の3倍の労力と時間を費やしました。でもね、予想以上の美しさにもうウットリ。楽器店に普通にぶら下がっているヤツですよ(自画自賛)。

最後に名前ですね。パープルなので「ヘイズ＝Haze」と命名。ギター仲間が一見して唸る「エロイな〜」。最高の賛辞でございます。

◆ ◆ ◆

パープル・ヘイズと言えば、ジミヘンやジョジョのイメージからもサイケデリックや毒々しさを思わせますが、バイオレットと言えば妖艶でセクシーな香り。桑名正博のせいなのか青江三奈のおかげなのか。いずれにしろギタリストの感性からすると「エロイな〜」となります。それにしても、こんなに美しくリフィニッシュしちゃうなんてなんてスキルフルなんでしょう。リフィニッシュというかもはやリストアだもの。本家ギブソンのウッド・バインディングだなんて最高すぎるでしょう。これひとつでスタジオからスタンダードへの気配が香り出しております。ポコイダーさんに任せたら、ヘッド欠けやボディ欠けのボロクソギターでも新品に大変身してくれることを確認しました。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ