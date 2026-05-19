パク・ユチョンが12月17日に東京国際フォーラムホールA公演を開催することに加え、7月1日にミニアルバム『Yesterday,I,Tomorrow』をリリースすることが発表となった。

これは本日5月19日、東京・Zepp Hanedaで開催された全国ツアー＜PARK YUCHUN 2026 ZEPP TOUR＞のファイナル公演でアナウンスされたもの。

東京国際フォーラムホールA は自身最大のキャパシティとなる。チケットのファンクラブ“YUNIVERSE”先行受付は5月25日23:59まで。

なお、7月1日にリリースされるミニアルバム『Yesterday,I,Tomorrow』はユチョン作詞作曲の2曲とダンスナンバー3曲を収録した意欲作。リリースイベントの開催も予定されているとのこと。詳細は後日発表される予定だ。

■Japan 3rd Mini Album『Yesterday,I,Tomorrow』

2026年7月1日発売

※詳細は後日発表予定

■＜PARK YUCHUN CONCERT 2026 (仮)＞

12月17日(木) 東京国際フォーラムホールA

open17:00 / start18:00

▼チケット

全席指定\13,000(税込)

学生席\6,500(税込)

【FC先行受付】

受付期間：5月19日(火)21:00〜5月25日(月)23:59

URL：https://pyc-yuniverse.jp/