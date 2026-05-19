パク・ユチョン、東京国際フォーラムホールA公演を年末開催＋ミニアルバムを7月リリース決定
パク・ユチョンが12月17日に東京国際フォーラムホールA公演を開催することに加え、7月1日にミニアルバム『Yesterday,I,Tomorrow』をリリースすることが発表となった。
これは本日5月19日、東京・Zepp Hanedaで開催された全国ツアー＜PARK YUCHUN 2026 ZEPP TOUR＞のファイナル公演でアナウンスされたもの。
東京国際フォーラムホールA は自身最大のキャパシティとなる。チケットのファンクラブ“YUNIVERSE”先行受付は5月25日23:59まで。
なお、7月1日にリリースされるミニアルバム『Yesterday,I,Tomorrow』はユチョン作詞作曲の2曲とダンスナンバー3曲を収録した意欲作。リリースイベントの開催も予定されているとのこと。詳細は後日発表される予定だ。
■Japan 3rd Mini Album『Yesterday,I,Tomorrow』
2026年7月1日発売
※詳細は後日発表予定
■＜PARK YUCHUN CONCERT 2026 (仮)＞
12月17日(木) 東京国際フォーラムホールA
open17:00 / start18:00
▼チケット
全席指定\13,000(税込)
学生席\6,500(税込)
【FC先行受付】
受付期間：5月19日(火)21:00〜5月25日(月)23:59
URL：https://pyc-yuniverse.jp/
関連リンク
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