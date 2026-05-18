Chageと吉田山田によるコラボレーションプロジェクト「吉田山田柴田」より、2組によるコラボレーション楽曲「晴れ晴れ（ハレバレ）」が5月29日(金)に配信リリースされることが決定した。

1979年にCHAGE and ASKAとしてデビュー以来、日本の音楽シーンの第一線を走り続けている Chageは、近年“シンガーソングファーマー”として愛知県・豊根村にてファンクラブ会員と共に稲作をおこなうリアルファンミーティング＜Chage Official Fan Club equal ✕ 豊根村いただきファーム」＞を3年連続で開催している。

▲Chage

▲吉田山田

一方、吉田山田も同様に、豊根村にて＜吉田山田米だツアー＞と題したファンクラブイベントを開催。音楽のみならず「米作り」を通じたファンとの交流を続けてきた両者が豊根村の田んぼで出会い、偶然にも3人の苗字すべてに「田」の文字が入っているという不思議な縁から意気投合。今回のコラボレーションプロジェクトが動き出した。

同楽曲はタイトル通り、聴き終えたあとの心に真っ青な空が広がるようなポジティブソング。歌詞の随所にちりばめられたのは、自然体な生き方への賛歌だ。《お天気じゃない日ならば いっそもう能天気に》《確かな明日は 無くてもいい》といった、長年第一線を走り続けてきたChageの軽やかな哲学と、吉田山田が紡ぐ等身大の優しさが共鳴し合ったピュアなポップチューンに仕上がっている。

楽曲はリリースに先駆け、5月23日(土)に放送されるChageのレギュラーラジオ『やまやコミュニケーションズ presents ちゃげっていうラジオ』（FM福岡／毎週土曜19:30〜20:00）にてオンエア解禁となる。

さらに、6月28日(日) 愛知・名古屋ダイアモンドホールで行われる吉田山田の全国ツアー＜吉田山田ツアー2026〜SUPER FAMILY CONCERT〜＞最終公演にはChageがスペシャルゲストとして出演。また9月21日(月祝)愛知・Zepp Nagoyaで行われるChageの全国ツアー＜ChageLiveTour2026 One Love＞初日公演には吉田山田がスペシャルゲストとして出演することも発表となった。詳細は各アーティストのオフィシャルサイトにて。

■吉田山田柴田 配信シングル「晴れ晴れ（ハレバレ）」

2026年5月29日(金)配信スタート

■＜ChageLiveTour2026 One Love＞

9月21日(月祝)愛知・Zepp Nagoya ※スペシャルゲスト：吉田山田

9月22日(火祝)大阪・Zepp Namba ※スペシャルゲスト：Coming Soon

10月4日(日)東京・Zepp DiverCity ※スペシャルゲスト：Coming Soon

10月12日(月祝)福岡・電気ビル みらいホール ※スペシャルゲスト：Coming Soon

※チケット情報等の詳細は後日解禁予定 ■＜「Chageのずっと細道」アコースティックスタイルで各地を巡る旅＞

4月17日（金）仙台Rensa

4月19日（日）山形 ミュージック昭和 Session

4月29日（水・祝）埼玉 八木橋百貨店8階 カトレアホール

5月22日（金）大阪 BIGCAT

5月24日（日）岡山 能楽堂ホールtenjin9

6月13日（土）兵庫 神戸チキンジョージ ※Sold Out

6月14日（日）滋賀B-FLAT ※Sold Out

7月11日（土）茨城 水戸club SONIC mito ※Sold Out

8月1日（土）鹿児島CAPARVO HALL

8月2日（日）福岡 小倉昭和館 ※Sold Out

■＜吉田山田ツアー2026〜SUPER FAMILY CONCERT〜＞

4月18日(土)神奈川・横浜ReNY beta

4月19日(日)埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

4月25日(土)千葉・柏PALOOZA

4月26日(日)新潟・GIOIA MIA

4月29日(水祝)静岡・浜松窓枠

5月2日(土)京都・MUSE

5月3日(日)岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

5月5日(火祝)香川・高松DIME

5月6日(水祝)広島・Live space Reed

5月16日(土)岐阜・club-G

5月17日(日)兵庫・神戸チキンジョージ

5月23日(土)宮城・仙台darwin

5月24日(日)福島・郡山CLUB♯9

5月31日(日)北海道・札幌cube garden

6月6日(土)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

6月7日(日)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

6月13日(土)石川・金沢AZ

6月14日(日)長野・LIVE HOUSE J

6月20日(土)福岡・DRUM Be-1

6月21日(日)熊本・熊本B.9 V1

6月27日(土)大阪・バナナホール

6月28日(日)愛知・名古屋ダイアモンドホール ※スペシャルゲスト：Chage