【名探偵プリキュア】キュアアルカナ・シャドウが変身！ 東山奈央よりコメントも
毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中の『名探偵プリキュア！』。2026年4月12日（日）放送回の第11話で、ついに怪盗団ファントムに所属する敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が変身する。この第11話放送に向けて、キュアアルカナ・シャドウが全国1000店舗以上の店内放送をジャック。さらに、テレビ本編の放送でも ”異変” が…！ キュアアルカナ・シャドウにまつわるボイスキャンペーン「キュアアルカナ・シャドウ大作戦」が始動する。またキュアアルカナ・シャドウ役 東山奈央さんからコメントも到着した。
＞＞＞キュアアルカナ・シャドウ大作戦サムネイルや東山奈央 をチェック！（写真3点）
「キュアアルカナ・シャドウ大作戦」では、「トイザらス・ベビーザらス」や「ヤマダデンキ」「Joshin」など全国1000店舗以上でキュアアルカナ・シャドウとマシュタンが店内放送をジャック。
2026年4月11日（土）から2026年5月10日（日）までの1カ月間、全国1000店舗以上にて、キュアアルカナ・シャドウとおとも妖精・マシュタンによる期間限定の店内放送を実施。対象となるのは、全国の玩具取り扱い店、プリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア」など。怪盗団ファントムに所属するふたりは、放送を華麗に ”奪い去り” 、店内の名探偵プリキュアグッズについて語り始める……。その内容は、ぜひ店舗でチェックしてほしい。
そしてシリーズ初、プリキュアが提供アナウンスを担当する。地上波放送限定！ キュアアルカナ・シャドウが「提供アナウンス」もジャックする。
2026年4月12日（日）放送の第11話、4月19日（日）放送の第12話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアアルカナ・シャドウが担当する。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスとなっていますので、ぜひテレビでお楽しみを。
また、キュアアルカナ・シャドウの変身アイテム「ティアアルカナロッド」など対象のおもちゃを購入した方へキャンペーン特製キャラクターボイスカードをプレゼント。
2026年4月25日（土）より全国の玩具取り扱い店舗にて、対象のおもちゃをご購入いただいた方に、キュアアンサー＆キュアミスティック＆キュアアルカナ・シャドウの特別なキャラクターボイスが聞ける「名探偵プリキュア！キャラクターボイスカード」をプレゼントいたします。カードに記載された二次元コードを読み込むと、ここでしか聞けない3人のキャラクターボイスを再生できる。
ゴールデンウィークのお出かけにぴったりな楽しいおしゃべりで、キュアアルカナ・シャドウは大好物のアイスについてお話しているそう。この時期にぜひ、対象商品をゲットしよう。
変身回放送とキュアアルカナ・シャドウ大作戦に向けて、キュアアルカナ・シャドウ役 東山奈央さんからコメントも到着。
＜コメント＞
ついに、この時が……！ 森亜るるかちゃんが変身します！
アフレコの日からずっと素敵なシーンになる予感がしていました。私もドキドキしながらテレビの前でその瞬間を迎えたいと思います。そして全国のおもちゃ店のナレーションをキュアアルカナ・シャドウがジャックします！
さらにアニメ放送の提供アナウンスまで読み上げちゃうんです。プリキュア史上初めてのことだそうですごい……！ これは配信では聞くことができないので朝が苦手な方もぜひ一緒に頑張って早起きしましょう……！（笑）
私自身キュアアルカナ・シャドウの魅力にすっかり虜なのですが、今回の企画でたくさんの方のハートを怪盗団ファントムの一員らしく盗んでいってほしいなと願っています！ ぜひお楽しみください！
（C）ABC-A・東映アニメーション
「キュアアルカナ・シャドウ大作戦」では、「トイザらス・ベビーザらス」や「ヤマダデンキ」「Joshin」など全国1000店舗以上でキュアアルカナ・シャドウとマシュタンが店内放送をジャック。
2026年4月11日（土）から2026年5月10日（日）までの1カ月間、全国1000店舗以上にて、キュアアルカナ・シャドウとおとも妖精・マシュタンによる期間限定の店内放送を実施。対象となるのは、全国の玩具取り扱い店、プリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア」など。怪盗団ファントムに所属するふたりは、放送を華麗に ”奪い去り” 、店内の名探偵プリキュアグッズについて語り始める……。その内容は、ぜひ店舗でチェックしてほしい。
そしてシリーズ初、プリキュアが提供アナウンスを担当する。地上波放送限定！ キュアアルカナ・シャドウが「提供アナウンス」もジャックする。
2026年4月12日（日）放送の第11話、4月19日（日）放送の第12話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアアルカナ・シャドウが担当する。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスとなっていますので、ぜひテレビでお楽しみを。
また、キュアアルカナ・シャドウの変身アイテム「ティアアルカナロッド」など対象のおもちゃを購入した方へキャンペーン特製キャラクターボイスカードをプレゼント。
2026年4月25日（土）より全国の玩具取り扱い店舗にて、対象のおもちゃをご購入いただいた方に、キュアアンサー＆キュアミスティック＆キュアアルカナ・シャドウの特別なキャラクターボイスが聞ける「名探偵プリキュア！キャラクターボイスカード」をプレゼントいたします。カードに記載された二次元コードを読み込むと、ここでしか聞けない3人のキャラクターボイスを再生できる。
ゴールデンウィークのお出かけにぴったりな楽しいおしゃべりで、キュアアルカナ・シャドウは大好物のアイスについてお話しているそう。この時期にぜひ、対象商品をゲットしよう。
変身回放送とキュアアルカナ・シャドウ大作戦に向けて、キュアアルカナ・シャドウ役 東山奈央さんからコメントも到着。
＜コメント＞
ついに、この時が……！ 森亜るるかちゃんが変身します！
アフレコの日からずっと素敵なシーンになる予感がしていました。私もドキドキしながらテレビの前でその瞬間を迎えたいと思います。そして全国のおもちゃ店のナレーションをキュアアルカナ・シャドウがジャックします！
さらにアニメ放送の提供アナウンスまで読み上げちゃうんです。プリキュア史上初めてのことだそうですごい……！ これは配信では聞くことができないので朝が苦手な方もぜひ一緒に頑張って早起きしましょう……！（笑）
私自身キュアアルカナ・シャドウの魅力にすっかり虜なのですが、今回の企画でたくさんの方のハートを怪盗団ファントムの一員らしく盗んでいってほしいなと願っています！ ぜひお楽しみください！
（C）ABC-A・東映アニメーション
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