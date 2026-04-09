出張中に彼へ留守番を頼んだはずが、帰宅すると【ベッドに見知らぬ女性】といる姿を目撃…！？「なんで帰ってきたの？」と悪びれないひと言に絶句。混乱と怒りがこみ上げた私は“ある行動”に…！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。信頼していた彼氏に自宅の留守番を任せて出張へ出かけた主人公。しかし帰宅後、部屋に残されていた違和感から、想像もしなかった事実が明らかになります。
出張中、彼に留守番を任せた私
付きあって1年になる彼氏は、穏やかでとてもやさしい人。私の家に頻繁に泊まりに来ていて、半同棲のような生活をしていました。家事も率先して手伝ってくれる、自慢の恋人です。
普段から気遣いもできて、体調を崩したときには看病してくれたり、忙しいときにはさりげなく手助けしてくれたりと、「この人となら安心して一緒にいられる」と思える存在でした。
そんなある日、数日間の出張が決まります。ペットもいるため、彼に合鍵を渡して留守番とお世話をお願いすることに。彼は「任せてよ、ちゃんとやるから」と快く引き受けてくれました。
私はその言葉を信じ、なんの疑いもなく出張へ向かったのです。
帰宅した瞬間に目にした“ありえない光景”
出張を終え、予定より少し早めに帰宅した日のことでした。
鍵を開けて部屋に入ると、奥のほうからかすかに物音が聞こえてきます。嫌な予感を覚えながら寝室のドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは信じられない光景でした。
私のベッドの上で、見知らぬ女性と一緒にいる彼の姿。
突然の私の登場に、彼は「え、なんで今日帰ってきたの？」と驚いた様子で口にしました。
私は一瞬で思考が止まり、ただ立ち尽くすことしかできませんでした。
そしてこのあと、彼がまさかの発言を...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部