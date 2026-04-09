出張中に彼へ留守番を頼んだはずが、帰宅すると【ベッドに見知らぬ女性】といる姿を目撃…！？「なんで帰ってきたの？」と悪びれないひと言に絶句。混乱と怒りがこみ上げた私は“ある行動”に…！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。信頼していた彼氏に自宅の留守番を任せて出張へ出かけた主人公。しかし帰宅後、部屋に残されていた違和感から、想像もしなかった事実が明らかになります。

付きあって1年になる彼氏は、穏やかでとてもやさしい人。私の家に頻繁に泊まりに来ていて、半同棲のような生活をしていました。家事も率先して手伝ってくれる、自慢の恋人です。

普段から気遣いもできて、体調を崩したときには看病してくれたり、忙しいときにはさりげなく手助けしてくれたりと、「この人となら安心して一緒にいられる」と思える存在でした。

そんなある日、数日間の出張が決まります。ペットもいるため、彼に合鍵を渡して留守番とお世話をお願いすることに。彼は「任せてよ、ちゃんとやるから」と快く引き受けてくれました。

私はその言葉を信じ、なんの疑いもなく出張へ向かったのです。