『だんでらいおん』Netflixで4月16日配信開始！映像公開 追加キャストに杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、宮野真守ら
漫画『銀魂』の作者・空知英秋氏のデビュー読切作品『だんでらいおん』がアニメ化され、Netflixで4月16日より全7話で世界独占配信されることが決定した。あわせてキービジュアル、予告映像が解禁され、『銀魂』でおなじみの杉田智和、阪口大助、釘宮理恵のほか宮野真守らも出演することが発表された。
【動画】公開された『だんでらいおん』予告映像
『銀魂』のコミックス第1巻にも収録されている本作は、現世に未練を残す地縛霊を成仏させることを使命とする、日本天使連盟送迎部所属の天使・丹波鉄男と黒鉄美咲の物語。“天使”である丹波鉄男（CV：小林親弘）と黒鉄美咲（CV：潘めぐみ）が、成仏できない霊魂を捜索し、あの世に送る仕事に奔走する人情味とユーモアにあふれた笑って泣けるストーリーとなっている。
原作にも登場するきく組班長（覆面男）役を杉田、オリジナルキャラクターであるレイモンド本田（博士）役を阪口、麻子（黒鉄美咲の母）役を釘宮理恵が担当。丹波と黒鉄が所属するたんぽぽ組と深い関わりを持つキャラクター・京河正樹を宮野が演じる。
また、京河大吾郎役は井上和彦、京河雄一役は小野賢章、京河進次役は小野友樹、フリー磯部役は三木眞一郎、縞豚の男役は立木文彦、内藤為助役は千葉進歩、犬山役は日野聡、正樹の母役は井上喜久子、猪俣役はくじらが務める。
【コメント全文】
▼宮野真守／京河正樹役
「この作品はアフレコが非常に印象的で、普通のマイクでのアフレコじゃなくてガンマイクだったんです。なので、入れ替わり立ち替わりで動いてもいい、セリフが被ってもいい。そういうやり取りで行われたアフレコで僕は体感したことがなかったんですが、臨場感がありました！小林さんと潘ちゃんといいコンビネーションで、チームワークで掛け合いしながらアフレコした僕らのお芝居の良さが映像に表れているんじゃないかなと思いますし、ギャグ満載のストーリーなので、その辺の良さも味わっていただければと思っています。でもそれだけじゃなく、ハートフルな心にあったかいものが最後に残る――そんなストーリー展開にもなっていますので、笑いあり、涙ありの感動大スペクタクル。とても素晴らしい作品になっておりますので期待して待っていてください！」
▼杉田智和／きく組班長（覆面男）役
「その者は、何故覆面をするのか。 知られたくない正体があるのかもしれない。 もしかしたらマスクド〇之内さんに憧れているのかもしれない。多分デストロイヤー。 Netflixさんは加入済みなので、このアニメも観ようと思います。え？出る？そうなの？」
▼阪口大助／レイモンド本田（博士）役
「エドモンド本田？ え、僕、力士役ですか？って、ああ、レイモンドか。で、これがキャラ表ね。どれどれ……ぎゃあ、何これ？ マジでこれ僕？という衝撃の出会いを果たした僕とレイモンド本田ですが、どんな風になっているかは観てからのお楽しみ、ということで。空知先生らしいギャグあり人情ありの素敵な作品になっているので、ぜひ期待して待っていてください」
▼釘宮理恵／麻子（黒鉄美咲の母）役
「美咲の母役を担当させていただきました釘宮理恵です。 おやおや、これは、まさか、、てな感じで、ひょんなことから担当させていただくことになりました。みなさまには本作の世界観を楽しんで観ていただけたら、何より嬉しいです。よろしくお願いいたします！」
■作品概要
Netflixシリーズ「だんでらいおん」
原作：「だんでらいおん」空知 英秋（集英社ジャンプコミックス「銀魂」第１巻所収）
監督：又賀 大介
シリーズ構成：鈴木 洋介
キャラクターデザイン：浅利 歩惟
副監督：碇谷 敦
プロップデザイン：曽野 由大
メインアニメーター：井川 典恵、カワイモモコ、松原 豊、竹知 仁美
美術監督：椎野 隆介
色彩設計：岡田 絵美子
3DCGディレクター：三田 邦彦
撮影監督：高木 翼
編集：木村祥明
音響ディレクター：小泉 紀介
音楽：林 ゆうき
音楽制作：懐刀
音響効果：八十 正太
アニメーションプロデューサー：須田 泰雄
アニメーション制作：NAZ
■キャスト
小林親弘（丹波鉄男役）
潘めぐみ（黒鉄美咲役）
宮野真守（京河正樹役）
井上和彦（京河大吾郎役）
小野賢章（京河雄一役）
小野友樹（京河進次役）
杉田智和（きく組班長（覆面男）役）
三木眞一郎（フリー磯部役）
立木文彦（縞豚の男役）
千葉進歩（内藤為助役）
日野聡（犬山役）
釘宮理恵（麻子（黒鉄美咲の母）役）
阪口大助（レイモンド本田（博士）役）
井上喜久子（正樹の母役）
くじら（猪俣役）
【動画】公開された『だんでらいおん』予告映像
『銀魂』のコミックス第1巻にも収録されている本作は、現世に未練を残す地縛霊を成仏させることを使命とする、日本天使連盟送迎部所属の天使・丹波鉄男と黒鉄美咲の物語。“天使”である丹波鉄男（CV：小林親弘）と黒鉄美咲（CV：潘めぐみ）が、成仏できない霊魂を捜索し、あの世に送る仕事に奔走する人情味とユーモアにあふれた笑って泣けるストーリーとなっている。
また、京河大吾郎役は井上和彦、京河雄一役は小野賢章、京河進次役は小野友樹、フリー磯部役は三木眞一郎、縞豚の男役は立木文彦、内藤為助役は千葉進歩、犬山役は日野聡、正樹の母役は井上喜久子、猪俣役はくじらが務める。
【コメント全文】
▼宮野真守／京河正樹役
「この作品はアフレコが非常に印象的で、普通のマイクでのアフレコじゃなくてガンマイクだったんです。なので、入れ替わり立ち替わりで動いてもいい、セリフが被ってもいい。そういうやり取りで行われたアフレコで僕は体感したことがなかったんですが、臨場感がありました！小林さんと潘ちゃんといいコンビネーションで、チームワークで掛け合いしながらアフレコした僕らのお芝居の良さが映像に表れているんじゃないかなと思いますし、ギャグ満載のストーリーなので、その辺の良さも味わっていただければと思っています。でもそれだけじゃなく、ハートフルな心にあったかいものが最後に残る――そんなストーリー展開にもなっていますので、笑いあり、涙ありの感動大スペクタクル。とても素晴らしい作品になっておりますので期待して待っていてください！」
▼杉田智和／きく組班長（覆面男）役
「その者は、何故覆面をするのか。 知られたくない正体があるのかもしれない。 もしかしたらマスクド〇之内さんに憧れているのかもしれない。多分デストロイヤー。 Netflixさんは加入済みなので、このアニメも観ようと思います。え？出る？そうなの？」
▼阪口大助／レイモンド本田（博士）役
「エドモンド本田？ え、僕、力士役ですか？って、ああ、レイモンドか。で、これがキャラ表ね。どれどれ……ぎゃあ、何これ？ マジでこれ僕？という衝撃の出会いを果たした僕とレイモンド本田ですが、どんな風になっているかは観てからのお楽しみ、ということで。空知先生らしいギャグあり人情ありの素敵な作品になっているので、ぜひ期待して待っていてください」
▼釘宮理恵／麻子（黒鉄美咲の母）役
「美咲の母役を担当させていただきました釘宮理恵です。 おやおや、これは、まさか、、てな感じで、ひょんなことから担当させていただくことになりました。みなさまには本作の世界観を楽しんで観ていただけたら、何より嬉しいです。よろしくお願いいたします！」
■作品概要
Netflixシリーズ「だんでらいおん」
原作：「だんでらいおん」空知 英秋（集英社ジャンプコミックス「銀魂」第１巻所収）
監督：又賀 大介
シリーズ構成：鈴木 洋介
キャラクターデザイン：浅利 歩惟
副監督：碇谷 敦
プロップデザイン：曽野 由大
メインアニメーター：井川 典恵、カワイモモコ、松原 豊、竹知 仁美
美術監督：椎野 隆介
色彩設計：岡田 絵美子
3DCGディレクター：三田 邦彦
撮影監督：高木 翼
編集：木村祥明
音響ディレクター：小泉 紀介
音楽：林 ゆうき
音楽制作：懐刀
音響効果：八十 正太
アニメーションプロデューサー：須田 泰雄
アニメーション制作：NAZ
■キャスト
小林親弘（丹波鉄男役）
潘めぐみ（黒鉄美咲役）
宮野真守（京河正樹役）
井上和彦（京河大吾郎役）
小野賢章（京河雄一役）
小野友樹（京河進次役）
杉田智和（きく組班長（覆面男）役）
三木眞一郎（フリー磯部役）
立木文彦（縞豚の男役）
千葉進歩（内藤為助役）
日野聡（犬山役）
釘宮理恵（麻子（黒鉄美咲の母）役）
阪口大助（レイモンド本田（博士）役）
井上喜久子（正樹の母役）
くじら（猪俣役）
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