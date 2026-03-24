柔道のパリオリンピック金メダルの出口クリスタ選手が24日、妹の出口ケリー選手と共に引退会見に出席しました。

日本生命に共に所属する出口姉妹ですが、パリ五輪ではカナダ人の父の母国代表で出場。女子57キロ級でクリスタ選手は金メダルを獲得しました。

「私出口クリスタは本日をもちまして現役を引退します。 柔道を3歳から始めて27年、自分が目標としていたオリンピックで優勝することもできました。何よりも自分の意思で現役を退くことができることを幸せに思っています。今まで応援してくださった皆さん 本当にありがとうございました」と引退を宣言しました。

引退の理由について「体力の限界ですっていうのもあるんですけども、何よりも目標を達成して自分の現役としての柔道人生に満足できたからここが引き際なのかなと思いました」とコメント。

その後ケリー選手もパリ五輪後の悔しい気持ちや世界選手権に出場した際の感情を口にしながら引退を決意した理由を説明していきます。

この言葉を聞いてクリスタ選手は「ちょっとケリーの引退を決めた理由がすごい長くて、私もうちょっと説明した方がいいなって思って」と妹の言葉を聞いて改めて自分の引退への思いを話しました。

「本当はオリンピックが終わった時点で結構満足してたんですよ。自分の目標達成できたから。ただもしかしたら自分の中にまだ柔道したいって思ってる自分がいるかもしれないっていうことで、去年試合に出場することを予定してたんですけども、あまりにも【炎】っていうものが燃えてこなくて、そこで多分満足したんだなっていう風に思ったのがきっかけですね。その後も自分にチャンスを与えようっていうことで、試合には出ずとも待ってたんですけど、なかなかその、もう1度柔道をしたいって思えるような気持ちにならなかったことで、今日引退することを決めました」と自分の中にあった感情を説明しました。

今後は海外に 柔道 を広めるなど、応援する側に回るということです。