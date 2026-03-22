第2試合の“隣県対決”は白熱の投手戦に

第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第2試合で近江（滋賀）と大垣日大（岐阜）が対戦。“隣県対決”は近江の上田健介投手（3年）、大垣日大の竹岡大貴投手（3年）による投手戦となった。延長タイブレークの10回、大垣日大は代打・高橋遼外野手（3年）に2点適時二塁打が飛び出し、両エースによる投げ合いに決着をつけた。

大垣日大は初回、先頭の大橋侑人内野手（3年）が三塁打を放ち無死三塁としたが、続く山崎智貴内野手（3年）の一ゴロで大橋が本塁憤死。3回2死三塁、4回1死二塁と、何度も得点圏に走者を進めたが、あと1が出ず。6回2死二、三塁も、石田柚希外野手（2年）が遊飛に終わり、またも得点を奪えなかった。

あと1本が出ない展開が続くなか、先発の竹岡が相手に流れを渡さなかった。初回2死三塁は4番・杉本将吾捕手（3年）を左飛。2回2死一、二塁、3回1死二塁のピンチも無失点。6回1死一、三塁も決定打を許さなかった。

決着がついたのは10回。代打で出場した高橋が値千金の2点適時二塁打を放つと、その裏、竹岡が近江の追い上げをしのぎ勝利した。竹岡は10回を1人で投げぬき6安打9奪三振。188球の熱投が大垣日大に勝利を呼び込んだ。（Full-Count編集部）