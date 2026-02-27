「ちいかわラーメン 豚」新グッズ、3．19発売！ 店員姿のマスコットなど登場
ナガノによる人気の漫画『ちいかわ』に登場するラーメン屋をイメージした「ちいかわラーメン 豚」の新グッズ4種類が、3月19日（木）から、東京・池袋、渋谷、愛知・名古屋、大阪・心斎橋、広島の5店舗および、ちいかわ公式オンラインストア「ちいかわマーケット」で販売される。
【写真】いつもより凛々しく見えるｗ 店員姿のハチワレ＆うさぎのマスコットなどアイテム一覧
■一人2点までの個数制限あり
今回登場するのは、「店員さんなマスコット」「メラミンボウル」「Tシャツ ホワイト」「バンダナ ホワイト」の4種類のアイテム。
「店員さんなマスコット」は、腕を組んだ凛々しい表情が特徴的なちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類展開となっている。
そのほか「メラミンボウル」「Tシャツ ホワイト」「バンダナ ホワイト」は、ロゴや店員にふんしたちいかわたちが描かれたデザイン。
個数制限があり、オリジナル商品は1種につき一人2点まで。「ちいかわマーケット」も同様となる。また「ちいかわラーメン 豚」店舗では、飲食した人のみがグッズを購入可能。
マスコット3種のみ香港店舗でも同時発売される予定で、香港での販売価格などは公式サイトで発表される。
