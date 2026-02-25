巻き毛が可愛い「セルカークレックス」

セルカークレックスは、くしゃっとした巻き毛が全身を覆う、とても個性的な猫種です。その姿はまるでテディベアやぬいぐるみのようで、思わず触れたくなる愛らしさがあります。

セルカークレックスは骨格がしっかりしており、丸みのある体つきが特徴です。被毛は柔らかく密度があり、触れるとふわっと弾力を感じるでしょう。

性格は穏やかでマイペース、人との距離感も上手に保てるタイプです。抱っこやなでられることを嫌がりにくく、静かな暮らしを好む家庭にも向いています。

見た目のインパクトだけでなく、安心感のある存在として心を和ませてくれる猫と言えそうです。

表情豊か！しわが魅力の「ドンスコイ」

ドンスコイはロシア生まれの無毛猫で、しわの多い見た目が強烈な印象を残します。

一見すると驚かれることも多いものの、慣れると表情の変化がとても分かりやすく、感情豊かな猫だと感じられるはずです。

よく似た無毛猫にスフィンクスがいますが、両者は見た目も性質も少し異なります。

スフィンクスは産毛のような柔らかい毛が残ることが多いのに対し、ドンスコイは完全に毛が生えないタイプが多く、皮膚のしわがよりはっきり現れます。

性格は非常に甘えん坊で、人の気配を常に感じていたいタイプです。

皮膚が直接見えるため、寒さ対策やスキンケアが必要になりますが、少し手がかかる分だけ深い絆を築きやすい猫種です。

しっぽがうさぎみたい？「ジャパニーズボブテイル」

短く丸いしっぽが特徴のジャパニーズボブテイルは、日本では昔から縁起の良い猫として親しまれてきました。しっぽは一匹ずつ形が異なり、個性が表れます。

性格は活発で好奇心旺盛、人とコミュニケーションを取るのが得意です。犬のようについて回る姿が見られることもあり、初めて猫を飼う方でも距離を縮めやすいでしょう。

海外では希少性が高く、実はレア猫種として扱われています。

まとめ

レア猫種は「知るほど愛おしい存在」で、不思議と強く心を引きつける力があります。

レアな猫種は数が少ないだけでなく、それぞれに独特の歴史や性格を持っています。見た目の珍しさに目が向きがちですが、本当の魅力は暮らしの中で少しずつ伝わってくるものです。

大切なのは希少性よりも、その猫に合った環境と向き合う気持ちでしょう。レア猫種を知ることは、猫の奥深さを知る第一歩と言えそうです。