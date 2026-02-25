¡È¸µÁÄÍç·Ý¿Í¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡¢¥³¥ó¥×¥é¶¯²½¤Ç¡ÖÃ¦¤¤¤À¤éÂ¨ÂáÊá¡×¡¡»Å»ö·ã¸º¤Ç·î¼ý¤¬20Ëü±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à
¡¡ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤¬20ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡È¸µÁÄÍç·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡¢Íç·Ý¤ÇÀäÄº¤ò¶Ë¤á¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿Å¾Íî·à¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¾×·â¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÏ¢È¯¡Ö·î¼ý¤¬20Ëü±ß¤Ë¡×
¡¡ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢Íç·Ý°Ê³°¤ÎÆÃµ»¤Ç¤¢¤ëÃ»µ÷Î¥Áö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¿Í·Á¡È¥«¡¼¥ë·¯¡É¤È¤ÎÂÐ·è¤ä¡¢¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥×¥íÌîµå¥Æ¥¹¥È¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î±Ä¶È»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£´ë¶È¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¡Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡¢°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤ò11ÉÃ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¡Ö100Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉÃµë¤Ç¤¤¤¦¤È1ÉÃ9Ëü±ß¡×¡Ö°ìÀ¸¡ÈÍç·Ý¡É¤ÇÈÓ¤¬¿©¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â·î¼ý¤Ï400Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Íç·Ý¤òÂ³¤±¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¡Ö¸½¾ì¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤¬Ã¦¤°¤È¼þ¤ê¤¬¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¡×¡Ö½éÏ·¤ÎÍç¤Ï¾Ð¤¤¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÇ¯Îð¤ÎÊÉ¤ò¼Â´¶¡£²Ã¤¨¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ØÀäÂÐ¤ËÃ¦¤°¤Ê¡Ù¤ÇÃ¦¤¤¤À¤éÂ¨ÂáÊá¡×¤È¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£»Å»ö¤Ï·ã¸º¤·¡¢·î¼ý¤Ï20Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¡ÖÁêÅö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤É¤óÄì»þÂå¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï·ëº§25Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£¡Ö·³ÃÄ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸Ä¡¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼å¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö°ìÀÚÁêÃÌ¤ò¤»¤º¡¢½õ¤±¤âµá¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2018Ç¯¤Ë·§ËÜ¤Ø°Ü½»¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·³ÃÄ°÷¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡È¤¿¤±¤··³ÃÄ·ëÀ®40¼þÇ¯¡É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·³ÃÄ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¹æµã¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
