この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏がフロントエンド設計を語る！『日本人はこのノウハウが足りない…天才マーケターがやっている集客に困らない方法を解説します！』

「脱・税理士スガワラくん」チャンネルが、『日本人はこのノウハウが足りない…天才マーケターがやっている集客に困らない方法を解説します！』と題した動画を公開。ベストセラー書籍『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』（著者：小山竜央氏）の第6章を手掛かりに、見込み客を「客」に変える過程を具体の言葉で整理していく。



脱・税理士の菅原氏が中心に据えるのは、顧客とのエンゲージメントである。契約や購入の前段にある信頼と愛着が、最終的な継続や高単価化を左右するという見立てだ。そこで最初の仕掛けとして語られるのがフロントエンド商品である。無料や低価格だからといって粗く作れば、受け手は価値を感じずに離れる。むしろ「お金を払ってでも欲しい」と思える水準まで磨き、体験後に得られる未来を想像させることが重要だとする。



また、差別化は派手な演出ではなく、あえて手間をかける発想にも宿る。配布物をデジタルだけに寄せず、手元に残る形にするなど、相手の記憶に残る導線をつくる。バックエンドを売る段階では教育が不可欠で、段階的な発信や対話の積み重ねが関係値を押し上げる。菅原氏はクローズドな場に閉じず、SNSのような開かれた場所でのやり取りを重ねることが、反応を得やすいと語る。



印象的なのは「本物のマーケティングは泥臭い作業である」という結論だ。個別返信やメッセージの試行錯誤を続け、反応の差を検証して蓄積する。その反復が、後に一斉送信できる動線や安定した集客へつながっていくという。ロイヤリティ施策やコミュニティ、パーソナルカスタマイズといった概念も、この地道さの延長線上に置かれている。



文章だけでは流れを追えても、具体例の出し方や「どこで手を抜かないのか」という温度感は伝わり切らない。動画では対話の中で迷いどころまで掘り下げられており、仕組みの輪郭がより立体的になる。