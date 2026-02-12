AKB48ÅÄ¸ý°¦²Â¡Ê¤Þ¤Ê¤«¡Ë¡ÖAKB48¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡º£¡¢AKB48¤ò¸«¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
°ìºòÇ¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ã¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ6Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Âè6²ó¤Ï¡¢2016Ç¯12·î8Æü¤Ë12ºÐ¤Ç16´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ÅÄ¸ý°¦²Â¡Ê¤¿¤°¤Á¡¦¤Þ¤Ê¤«¡Ë¡£Á°ÊÔ¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥Á¡¼¥àK¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç´èÄ¥¤ë¸åÇÚ¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Û
¡½¡½AKB48¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡10Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ë¥³¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥À¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤Ç¤¤ë¤·¡£
ÅÄ¸ý¡¡µÕ¤ËÁ´ÉôÉáÄÌ¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é²Î¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£
¡ÖAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏNo.1·èÄêÀï¡×¤ËËèÇ¯½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Î¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢°ìºòÇ¯¤ÏÁ´¥°¥ë¡¼¥×¤Ç4°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢AKB48¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÍê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ã´Åö¤È¤·¤Æ¤âµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡ÊºäÀî¡ËÍÛ¹á¤È¤«¡¢¤æ¤¤¤Á¡Ê»³¸ý·ë°¦¡Ë¤È¤«¹©Æ£²Ú½ã¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£
ÀÎ¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Æ±ø¤ì¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ......¡£´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ï¤½¤Î¥³¤¿¤Á¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿Æ»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÀÎ¡¢ÀèÇÚ¤Ë»ä¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡Á°¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤í¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤±¤ë¡©¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«Â¾¤Î¥³¤Ë´«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥«¥é¥³¥ó¥¦¥£¥ó¥¯¡Ù¤ÇÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡Åö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢3ºî°Ê¾åÁªÈ´¤«¤é³°¤ì¤ë¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¸µ¥«¥ì¤Ç¤¹¡Ù¤ÇÁªÈ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÁªÈ´¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¤ê¤ó¡ÊÇðÌÚÍ³µª¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«Á÷¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ØÎø¡¡µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤âÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¸ý¡¡Ï¢Â³ÁªÈ´¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁªÈ´¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Îº¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤âÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¿¤È¤¨ÁªÈ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ¸ý¡¡Âç²È»ÖÄÅ¹á¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö³°¤«¤é¸«¤¿¤éÁªÈ´¤«ÁªÈ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤½¤³¤è¤ê³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç²È¤µ¤ó¤ÏÁªÈ´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä»¨»ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁªÈ´¤Î3ÎóÌÜ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¡ÖAKB48¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ²Î¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÂ¾¤Î¤ª»Å»ö¤¬Íè¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¥³¤¤¤¤¤ä¤ó¡¢AKB48¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡½¡½º£¤ÎAKB48¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÎ¤è¤ê¤¬¤à¤·¤ã¤é´¶¤Ï¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Ö¤óº£¤ÎAKB48¤ÈÀÎ¤ÎAKB48¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¿¶¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÀ¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¤Î¿¶¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤è¤ê¸µµ¤¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤½¤³¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÎ¤ÎAKB48¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Â·¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¤«¡¢Á´ÂÎ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÄ·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÅÄ¸ý¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÅÄ¸ý°¦²Â¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¡¢AKB48¤ÏÊÌ¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½È¢¿ä¤·¡Ê¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Êº£¡¢AKB48¤ÇÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÅÄ¸ý¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÂ´¶È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à»þ´ü¤âÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤È¤«ÌîË¾¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ÅÄ¸ý¡¡ºòÇ¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÄ¸ý¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎAKB¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¤º¤Ã¤È¡¢AKB48¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏAKB48¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¡Ö¤³¤Î¥³¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡£AKB48¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢±éµ»¤Î»Å»ö¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÎAKB48¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£²¿¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡ÀµÄ¾²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÇÈ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊAKB¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ñ¤ë¤ë¡ÊÅçºêÍÚ¹á¡Ë¤µ¤ó¤ä¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ......¡£
ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤À¤í¤¦......¡£
º£¤ÎAKB48¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Çµ±¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÎAKB48¤È¤¤¤¦¼´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢AKB48¤ò¸«¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄ¸ý¡¡AKB48¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¼ã¤¤ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢AKB48¤Ï¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹â¹»À¸¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¶Ê¤âÀèÇÚÊý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¡×¤È»×¤¦¶Ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦»É¤µ¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¡£
ÀÎ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½20Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÅÄ¸ý¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Öº£¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À°¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
»ä¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤éÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤ÎAKB48¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤Ç¡¢Á´°÷¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âº£¤ÎAKB48¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤¾¤Ã¤Æ¶»Ä¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆAKB48¤È¤Ï¡©
ÅÄ¸ý¡¡¿Æ¤Ç¤¢¤ê»Ò¤Ç¤¢¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼é¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢AKB48¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£
