山田涼介がメイベリンのアンバサダーに就任！「僕と一緒の肌になっていただけたら」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが、2026年2月9日、都内で行われた「メイベリン ニューヨーク ブランドジャパンアンバサダー発表会」に出席。パッケージリニューアルした「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」をPRした。
【写真】白スーツで登場した山田涼介さん
翌2月10日にパッケージリニューアルの「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」(2992円/メーカー希望小売価格)。同製品は、「ノーファンデ感覚の軽い仕上がりで、素肌美を引き立てたい」という願いに応えるために開発されたもので、肌にのせた瞬間、なめらかに伸びてぴったりフィット。重ねるごとにカバー力を発揮し、赤み・シミ・くすみなどの気になるポイントを自然にカバーする。
そして、薄づきでありながら肌に密着し、ナチュラルに光をまとう“ルミマット肌”に仕上げられるのも特徴。30時間と長時間崩れにくく(※メイベリン ニューヨーク調べ)、つけたての美しい仕上がりをキープできる。
メイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダーに就任した山田さんは、年間を通じて展開される同社の新商品の広告やキャンペーンに登場するが、今回のイベントでは、年間キャンペーン第1弾のテーマである“羽”が舞う中で登場。
MCが、「CMでも山田さんがカメラに向かって、ふわっと羽を吹いて飛ばすシーンがありますが、1発OKだったそうですね？」と問うと、「まぁ、僕なんで！」と見得を切りながらも、「冗談です(笑)。その…、アイドルとして今まで、けっこう羽を吹かせてもらっていたので。これは得意分野だなと思ってやらせていただきました(笑)」と、照れ笑いを見せた。
また、「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」を使用した感想については、「なんといっても軽さが印象的でしたね。超うす膜で。カバー力がないのかなと思われるかもしれないけれど、自然にカバーしてくれて、ナチュラルさを30時間キープしてくれる。朝から夜まで仕事があるときもあるので、僕としてもすごくありがたいですね」と絶賛。
続けて、「仕事のときはファンデーションを塗るようにしているのですが、これは毎日使いたい。ファンの皆さんと会うライブなどでも。(自分のことを)実際に見たときに『厚塗りしているな』って思われるよりは『自然体だな』って思われるほうが僕はうれしいので、今後ライブとかにも使っていきたいですね。常に夢を届けたいなと思うので(笑)」と話し、「(ファンの方も)僕と一緒の肌になっていただけたらなと思います」とアピールしていた。
ちなみに、イベントの最後には、新CMの演出方法に絡めて「プライベートで“羽を伸ばすため”のマイブーム」についても質問された。すると山田さんは「マイブームというほどではないかもしれないけれど、朝、走ることにハマっています。ランニングマシンですけど、3〜5キロメートルぐらいかな」と回答。その理由については「すごく朝早く起きるんですけど、朝の時間がもったいないなと思って。皆さんに見られる仕事なので、その時間を活用できないかな？というのもあって始めました。ひと汗かいて1日のスタートをちょっとハードにすることで、残りの1日体が軽くなるので、僕はいいなと思って最近続けていますね」と語っていた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
