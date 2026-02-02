お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月2日の放送は、アメリカの政治と外交に詳しい、上智大学 総合グローバル学部教授の前嶋和弘氏をゲストに迎え、話を伺った。

大竹「今日お聞きしたいのは、現在のアメリカの状態、市民との関わり、それがどうなっているのか。それと、そういう政権と付き合って行かなければいけない日本。今までいろんなことを封印してきましたけど、本当に日本はアメリカに苦言なり新しい提案なり、ちゃんとできる国なのか。その辺のことを伺っていきたいと思います。

前嶋「本当にいろんなことをお伝えしたいところですよね。アメリカの国内の話も日本との関係も、一言で言うと戦後ずっとアメリカが作ってきた国際秩序が本当に壊れちゃったなと」

大竹「そうですよねえ」

前嶋「そこなんです。日本との関係もそうだし、今後さらに壊れていく。我々はこの大国が壊れてる瞬間をずっと見ている。しかもこれ、対岸の火事じゃなくて、自分たちも関係しちゃうというところがあって。日本との関係ですね。こういうのがいっぱいございますよね」

大竹「アメリカでは、I、C、E…」

前嶋「これは、そのままアイスと呼んで、冷たいやつだみたいな。移民税関捜査局のことです」

大竹「簡単にどういうことを担ってるとこなんですか？これは」

前嶋「移民狩りです、簡単に言うとね。不法移民と言われる人たちを。一日のノルマがあるんですよ」

大竹「ノルマ！？」

前嶋「3000人捕まえる」

大竹「ええ！？」

前嶋「今、アメリカとメキシコ国境が基本的に閉鎖したので入ってこない。昔はそこで3000人捕まえられたかもしれないけど。だから、もう既にいる、アメリカの各地で定住してる人たちを捕まえていこうということで。ここにドンとトランプ政権の目玉政策で7倍ぐらいでしたか、去年になって、ものすごいお金が入って。で、どんどんいろんな人を雇って。もうヨーロッパの小さな国の軍隊以上に予算がいっぱいあるんですね。そして、この人たちってどんな人かっていうと、マスクをつけながら動くんですが、すごいボーナスなんですね。まず入る時に700万円ぐらいポンと渡して、大学生だったら大学ローン帳消しだよ、教育ローン帳消しだよ。で、年間1000万円ぐらい出すよ。だからあなたも移民を一緒に狩らないかって話なんです」

大竹「これなんですか？ 新しい組織なんですか？」

前嶋「ここ20年ぐらいあるんですね。新しいというか、そんなに大きくない組織だったんですね、この20年間ぐらい」

大竹「これは国の機関なんですか？」

前嶋「国の機関です」

大竹「国の機関で、今までやってたところが何を担当してきたんですか？」

前嶋「そもそもこれ、いわゆる911。2001年9月11日の同時多発テロの時以降、アメリカの中の移民が悪いことしてるかもしれないみたいな話が出てきて、そこの組織が大きくなってきて、トランプ政権は目玉でドンと大きくして。移民税関という名前がついていますが基本的に移民狩りをしている」

大竹「警察組織とは違うの？」

前嶋「違うんです。警察というのはアメリカって州の中だけですね。例えばテレビのドラマなどでよく見るニューヨーク市警などがあり。一方でFBIがあります。FBIは司法省に入っていて、これは国の組織です。似たようなもので、国の組織として移民狩りに特化した部分がICEなんですね。だから何が起こってるかというと、例えばミネソタ州だと州の警察が人々を守りながら、ICEがそこに入ってきて「お前たちはどけ」って戦ってる。戦うと問題があるから警察が喧嘩にならないように、うまく人々を匿ったりしてるという、そういう状況ですね」

大竹「それでもICEが、そこを乗り越えて、今回、不幸なことが。2人の方もお亡くなりになってますけども、この現場の状態っていうのはテレビでちらっと見た限りでは、このお2人ともそんなに抵抗したり銃を発砲したりしてるようには全然見えなかったんです」

前嶋「全然見えないですね。これ、2人がカメラの前で亡くなっているわけだけど、もっと亡くなった人は山ほどいるわけですね」

大竹「そうなの！？」

前嶋「あと、牢獄みたいなのに入れておいて、そこで死んじゃうとか。もう100人近く死んでるんですけど」

大竹「ええ！？」