働きたいのに“働けない”若者　新人採用をためらう企業、硬直した韓国労働市場のリアル

韓国で近ごろ、「休んでいる」若者という言葉を目にする機会がめっきり増えた。働かず、求職活動もしない「休んでいる」若者が増え続けているのだ。

「休んでいる」とは、韓国における非経済活動人口の状態別分類の1つである。家事・育児・疾病などの特別な理由がなく、就職準備も教育も受けていない人たちが「休んでいる」に分類される。

「休んでいる」人口は若者だけでなく中高年層にも存在する。ただ、「休んでいる」若者が繰り返し取り上げられるのは、他の世代に比べて若年層でこの現象が際立っているためだ。

経済活動人口調査によると、非経済活動人口全体に占める「休んでいる」人口の割合は、2019年の12.8％から2025年には15.8％へと3ポイント上昇した。同期間、20〜34歳の若年層に限ると、「休んでいる」人口は14.6％から22.3％へと7.7ポイント増加している。

国家データ処は「2025年 年間雇用動向」で、昨年の「休んでいる」若者が前年より2万6000人増え、71万7000人を記録したと発表した。この人数は2030世代人口全体の5％を占める。

硬直した労働市場、経歴のない若者を敬遠

「休んでいる」若者をめぐって、常につきまとう批判が「身の程知らず」だ。「中小企業の仕事はいくらでもあるのに、若者の目が高く、そうした職場で働こうとせずに遊んでいる」という主張である。

しかし、公開されているデータは「そうではない」と語っている。

韓国銀行が1月20日に発刊した報告書「休んでいる若年層の特徴および評価」によると、「休んでいる」若者が希望する最低年収、いわゆる留保賃金は平均3100万ウォン（日本円＝約330万円）で、就業中の若者や就職準備中の若者（それぞれ3200万ウォン＝約340万円）と大きな差はなかった。これは中堅企業の高卒就職者の平均初任給水準にあたる。

企業の形態についても、大企業や公共機関より中小企業を希望する割合が最も高かった。自らの立場を考慮した現実的な選択が反映された結果と考えられる。

（写真＝時事ジャーナル）

言い換えれば、今の若者たちは年収3000万ウォンの中小企業であっても働きたいと考えているが、その機会すら得られない、あるいはそれさえ満たさない選択肢しか提示されていない状況だと見るべきだろう。

若者が仕事を得られず、ついには完全に手を引いてしまう現実は、現在の労働市場と切り離して考えることはできない。そもそも、韓国で「若者の就職が簡単だった時代がいつあったのか」という話ではあるが、今の若者は以前の世代とは異なる意味で厳しい環境に置かれている。

例えば2000〜2010年代の就職難は、仕事に対して競争相手があまりにも多いことが原因だった。

当時、就職適齢期にあったミレニアル世代（1980〜1990年代半ば生まれ）はベビーブーム世代の子どもで、親世代と同じくらい人数が多かったため「エコ世代」とも呼ばれた。人数は多いのに仕事が限られているため、社会全体で競争が激化せざるを得なかった。2011年の9級公務員公開採用の競争率が「93.3対1」だったことからも、その状況はうかがえる。

今の若者は競争相手がそれほど多いわけではない。2000年代に入り超低出生率が深刻化し、出生数が大きく減少したためだ。1990年代初頭には年間70万人を超えていた出生数は、わずか10年余りで50万人を下回った。

それでも就職が難しいのは、「機会そのものが消えてしまった」からである。

産業の高度化と変化のスピードが速まる中、企業は一括採用を廃止する傾向にある。企業にとっては、新入社員を大量に採用して教育・訓練するよりも、即戦力となる経験者を採用する方が効率的だからだ。

韓国の労働市場は非常に硬直している。一度人を雇えば簡単には解雇できないため、企業は採用そのものをためらう。若者としては「まずは働いてみよう」と考えても、その先で成長が期待できないため、簡単に挑戦することができない。そこに定年延長の議論まで加わりつつある。

多くの業務はAIに代替されつつある。要するに、経歴のない就職準備生は、門を叩く機会すら得られない状況にあると言える。

労働市場から永久に離脱する恐れも

「休んでいる」若者は、若者に機会が失われた時代に落ちた影である。

機会を得られなかった若者は、無力感の中でもがく。ここ数年、若年層でうつ病患者や自殺者が増え続けている現実も無関係ではないだろう。働き盛りの年齢で意欲を失い、「休んでいる」状態に陥ることは、本人にとっても社会にとっても大きな損失だ。一度レールから外れると、再び戻ることは極めて難しい。

韓国銀行は、若者の未就業期間が1年延びるごとに「休んでいる」状態である確率が4ポイント上昇し、求職確率は3.1ポイント低下すると分析した。未就業期間の長期化による悪影響は、学歴や進路適応度が低い若者ほど大きい。こうした若者は、場合によっては労働市場から恒久的に離脱する恐れもある。

日本では、高度成長期を終えて本格的な低成長局面に入った際、正社員ではなくアルバイトなど短期の仕事を転々としながら生計を立てる若者が増え、「フリーター」という言葉が生まれた。“フリー”と“アルバイター”を合わせた造語で、「アルバイトで生計を立てながら自由に生きる若者」を指す。日本では大企業と中小企業、アルバイトの初任給の差がそれほど大きくなく、当面の生活には困らないように見えた。

状況が変わり始めたのは、そうした若者フリーターが中高年層に差しかかり始めた2010年代からだ。昇給やキャリアが積み上がらない彼らの所得は停滞し、その分、老後の備えにも脆弱にならざるを得なかった。

「休んでいる」若者の事情も大きくは変わらない。「休んでいる」状態が長引くほど、個人が持つ人的・社会的資本は目減りしていく。長期の経歴空白は、将来の職業経路や老後準備に否定的な影響を及ぼす。

「休んでいる」若者は、10年余り前、「ヘル朝鮮」論争が盛んだった当時の若者の怒りと似ている部分もあれば、異なる部分もある。共通しているのは、深刻な就職難が主要な原因の1つである点だ。

異なるのは、当時は「競争が激しすぎて苦しい」という感情が主流だったのに対し、今は機会そのものが消え、手を放してしまっているという点である。怒りと無力感の違いだ。

（写真＝時事ジャーナル）

若者問題は社会構造的な問題である。構造改革が伴わなければ、どれほど多くの支援政策を打ち出しても解決できない。

「休んでいる」若者問題も同様だ。雇用格差を緩和し、働くに値する仕事のパイを拡大し、雇用の硬直性を解消して、転職を通じた成長を描けるようにする必要がある。

もちろん、これは極めて難しい課題だ。それでも、できることから始めればいい。中堅・中小企業と協力し、最初の一歩を踏み出す機会をつくることくらいは、十分に検討に値する解決策ではないだろうか。

（記事提供＝時事ジャーナル）