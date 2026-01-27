「SNOOPY Chocolat(スヌーピーショコラ)」がバレンタインにぴったりのアイテムを発売！味も見た目もピカイチな注目アイテムをピックアップ
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」が描くさまざまな“愛のカタチ”をテーマにした日本の古都・京都発のチョコレートブランド「SNOOPY Chocolat(スヌーピーショコラ)」が、バレンタイン＆ホワイトデーに送りたくなる、新商品を発表。特別な日のギフトにぴったりのアイテムが、2026年1月15日より発売されている。
■想いが伝わるチョコレート3選！人気スイーツメーカーとのコラボも
シーズンに向けて開発されたチョコレートは、恋人や意中の相手だけでなく、大切な友人や家族に想いを伝えるのにぴったり。
「SNOOPY Chocolat」の中でも、今シーズンのイチオシとしてプッシュしているのが「SC チョコレートアソート缶 greedy season」(1998円)。ストロベリーとブルーベリーの甘酸っぱいチョコを含む、全6個のチョコを1粒ずつ味わえる。
カリッとした糖衣でチョコレートを包み込んだ「SC ドラジェショコラ」(1782円)は、一見チョコとはわからない粒があまりにもキュート！
「SC コーンフルーリ」(2970円)は、ローズ型チョコレートが大ヒットしている「MESSAGE de ROSE」とのコラボ商品。トップにはローズ型のチョコと一緒にスヌーピーのフェイス型チョコがあしらわれた逸品だ。
■チョコと一緒に贈りたいおしゃれな小物も充実！
スヌーピーを型どったチョコレートに添えて手渡したい小物は「さすがSNOOPY Chocolat！」と膝を打ちたくなるほど魅力的なものばかり。
ふわふわのファーハートと、ヴィンテージスヌーピーのアクリルチャームが揺れる「SC アクリルandファーキーホルダー」(1430円)。情熱的な赤が印象的！
チョコレートカラーの配色がポイントのぬいぐるみもとってもキュート！部屋に飾って欲しいのなら「SC 寝そべりぬいぐるみ ショコラスヌーピー」(2970円)、いつも持ち歩いて欲しいのならミニサイズの「SC 寝そべりマスコット ショコラスヌーピー」(2090円)をチョイスして。
「SNOOPY Chocolat」のブランドロゴをモチーフにした「SC 栃木レザーキーホルダー」(4180円)は、昔ながらの技術で作られた上質なレザー製品。大切な人に長く使ってもらいたい。
■バレンタイン限定のノベルティも絶対に手に入れたい!!
1月15日から、「SNOOPY Chocolat」各店およびオンラインストアで5000円以上を購入すると、「バレンタイン限定ミラーキーホルダー」がもらえるキャンペーンも。まとめ買いで特典を狙っていきたい！
■ホワイトデーにおすすめのアイテムも絶賛待機中
2026年2月6日(金)からは、ホワイトデーのお返しに最適な雑貨が続々登場予定。「SNOOPY Chocolat」の定番人気アイテム「タブレットショコラ」のパッケージにそっくりな「SC タブレットポーチ」(2970円)や、パイル地とガーゼを組み合わせた「SC ガーゼパイルハーフタオル」(858円)など、実用性の高いグッズばかりなので、こちらもお楽しみに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
