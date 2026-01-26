ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
ドローンと人の共生を掲げるERIグループの株式会社ERI Roboticsは2026年1月26日、屋内点検用小型ドローン「Small Doctorシリーズ」の新モデルとして、「Small Doctor Crawl」「Small Doctor 03」「Small Doctor Edge」の3機種を同時に発表し、販売を開始した。
■建設現場向け屋内点検ドローン3機種
「Small Doctorシリーズ」は、狭く暗く危険な屋内環境の点検作業をドローンで代替することを目的に開発されてきた製品群だ。エントリーモデルの「Small Doctor 02」は、建設業を中心に導入が進み、専門的な操縦訓練を受けていない作業者でも扱いやすい点検用ドローンとして評価されている。
今回発表された3機種は、より狭小な空間や暗所、高所といった多様な屋内点検ニーズに対応するために開発された。導入により、危険作業に伴うリスクの軽減や足場設置費用の削減に加え、撮影データの3Dモデル化なども可能になるという。
「Small Doctor Crawl」は、業界最小レベル（※1）となる機体幅18.5cmを実現した超小型モデルだ。従来機では進入が難しかった住宅の床下や天井裏などの狭小空間での撮影・点検に対応し、現場スタッフが容易に扱える操作性と導入しやすい価格帯を特徴とする。
「Small Doctor Crawl」
「Small Doctor 03」は、高天井やトンネルなど、暗所かつ広範囲の点検を想定したモデルだ。広い空間を効率的にカバーできる性能を備え、大規模施設の維持管理を支援する。
「Small Doctor03」
「Small Doctor Edge」は、天井付帯設備や照明など、複雑で暗い箇所の点検に特化したモデルだ。26cm四方のコンパクトな機体設計により、人の目や手が届きにくい場所でも安全かつ詳細な点検を可能にする。
「Small Doctor Edge」
＜製品概要＞
〇Small Doctor Crawl
大きさ：(W)18.5cm×(L)18.5cm
重さ：400g
連続稼働時間：12分
販売形態：年間サブスクリプションプラン（税込）
〇Small Doctor 03
大きさ：(W)34cm×(L)29cm
重さ：520g
連続稼働時間：16分
販売価格：1式180万円（税込）
〇Small Doctor Edge
大きさ：(W)26cm×(L)21cm
重さ：430g
連続稼働時間：16分
価格：1式180万円（税込）
https://www.r-eri.jp/
※1「安定飛行が可能なホバリングドローン」のカテゴリでの機体で業界最小レベル
■株式会社ERI Robotics
■株式会社ERI Robotics
